Організація Human Rights Watch звинуватила ЗСУ у використанні заборонених мін: що відомо

За заявою правозахисників, українські війська розкидали протипіхотні міни у районі Ізюму. Однак у Міноборони України стверджують, що всі вимоги Договору про заборону мін дотримуються.

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У правозахисній організації Human Rights Watch стверджують, що українська армія використовує заборонені "міни-пелюстки" ПМФ. Такі факти були помічені в районі Ізюма. Про це повідомляється у звіті за 31 січня.

Протипіхотні міни виявили на схід від Ізюму та навколо нього. Місто розташоване у Харківській області. Стверджується, що правозахисники задокументували застосування "мін-пелюсток" з боку ЗСУ. Оскільки Україна є членом Договору про заборону мін від 1997 року, застосування будь-яких протипіхотних мін заборонено.

"Схоже, що українські сили широко розкидали наземні міни в районі Ізюму, що призвело до жертв серед цивільного населення та створює постійний ризик", — стверджує Стів Гуз, директор відділу озброєнь Human Rights Watch.

При цьому він додав, що армія РФ неодноразово використовувала "міни-пелюстки", проте це не виправдовує їх використання Україною. Такі міни розкидають із літаків, ракет та артилерії чи спеціальних пускових установок. Їхнє застосування також порушує міжнародне гуманітарне право. ПФМ не можуть відрізняти цивільних осіб від комбатантів.

Усі 9 районів навколо Ізюму мають "міни-пелюстки" через це правозахисники припускають, що метою розкидання були війська РФ у тих районах, коли їх ще окупували.

Станом на 2021 рік Україна повідомила генерального секретаря ООН, що ще необхідно знищити 3,3 мільйона мін ПФМ. За словами українських офіційних осіб, єдиним типом протипіхотних мін, що залишилися на складах України, є саме ПФМ, що містяться у 220-мм реактивних снарядах 9М27К3 для РСЗВ "Ураган". Залишки використаних ракет із мінами були виявлені правозахисниками.

[ + – ] Снаряд 9М27К3 для "Урагану" з мінами-пелюстками

У Міноборони на запит правозахисників відповіли, що Україна дотримується своїх міжнародних зобов'язань, включаючи заборону на застосування будь-яких протипіхотних мін. Однак інформація про використовувані типи озброєнь до кінця війни "не підлягає коментуванню".

"Будь-яке використання протипіхотних наземних мін є незаконним, і Україна має ретельно розслідувати те, що сталося, і переконатися, що її сили не використовують їх", — заявив Стів Гуз.

Нагадаємо, у травні 2022 року HRW зафіксували застосування заборонених касетних боєприпасів військами РФ в Україні.

18 травня правозахисники задокументували десятки страт українців російськими окупантами.