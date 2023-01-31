Human Right Watch обвинили ВСУ в использовании запрещенных мин: что известно

По заявлению правозащитников, украинские войска разбросали противопехотные мины в районе Изюма. Однако в Минобороны Украины утверждают, что все требования Договора о запрете мин соблюдаются.

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В правозащитной организации Human Right Watch утверждают, что украинская армия использует запрещенные "мины-лепестки" ПМФ. Такие факты якобы были замечены в районе Изюма. Об этом сообщается в отчете за 31 января.

Противопехотные мины были обнаружены восточнее Изюма и вокруг него. Город расположен в Харьковской области. Утверждается, что правозащитники задокументировали применение "мин-лепестков" со стороны ВСУ. Поскольку Украина является членом Договора о запрете мин от 1997 года, применение любых противопехотных мин запрещено.

"Похоже, что украинские силы широко разбросали наземные мины в районе Изюма, что привело к жертвам среди гражданского населения и создает постоянный риск", — утверждает Стив Гуз, директор отдела вооружений Human Rights Watch.

При этом он добавил, что армия РФ неоднократно использовала "мины-лепестки", однако это не оправдывает их использование Украиной. Такие мины разбрасывают с самолетов, ракет и артиллерии или специальных пусковых установок. Их применение также нарушает международное гуманитарное право. ПФМ не могут различать гражданских лиц от комбатантов.

Все 9 районов вокруг Изюма имеют "мины-лепестки" из-за этого правозащитники предполагают, что целью разбрасывания были войска РФ в тех районах, когда они были еще оккупированы.

По состоянию на 2021 год Украина сообщила генеральному секретарю ООН, что еще необходимо уничтожить 3,3 миллиона мин ПФМ. По словам украинских официальных лиц, единственным типом противопехотных мин, оставшихся на складах Украины, являются как раз ПФМ, содержащиеся в 220-мм реактивных снарядах 9М27К3 для РСЗО "Ураган". Остатки использованных ракет с минами были обнаружены правозащитниками.

[ + – ] Снаряд 9М27К3 для "Урагана" с минами-лепестками

В Минобороны на запрос правозащитников ответили, что Украина соблюдает свои международные обязательства, включая запрет на применение любых противопехотных мин. Однако информация о типах используемых вооружений до конца войны "не подлежит комментированию".

"Любое использование противопехотных наземных мин является незаконным, и Украина должна тщательно расследовать случившееся и убедиться, что ее силы не используют их", — заявил Стив Гуз.

Напомним, в мае 2022 HRW зафиксировали применение запрещенных кассетных боеприпасов войсками РФ в Украине.

18 мая правозащитники задокументировали десятки казней украинцев российскими оккупантами.