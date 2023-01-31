Давите на РФ и дайте нам больше оружия: Украина ответила HRW на отчет о запрещенных минах у ВСУ

Украина официально указала HRW на постоянные военные преступления со стороны РФ, а правозащитники обвинили международную организацию в поддержке России.

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Украина приняла к сведению отчет Human Rights Watch (HRW), в котором организация обвинила украинские войска в применении запрещенных противопехотных мин. Государство надеется, что правозащитники окажут давление на РФ, которая в полномасштабной войне использует весь спектр запрещенного оружия. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины от 31 января.

По словам ведомства, отчет будет проанализирован украинскими учреждениями. В МИД назвали важными Оттавскую конвенцию и Конвенцию о запрещении или ограничении применения конкретных видов оружия в вопросе запрещения "такого негуманного типа оружия, как противопехотные мины". В то же время в министерстве выразили надежду, что HRW вместе со своими партнерами окажет давление на РФ, которая в войне против Украины использует "весь спектр негуманного оружия".

В МИД подчеркнули, что согласно Оттавской конвенции Украина уже уничтожила 3 млн противопехотных мин, в том числе запасы чрезвычайно опасных мин ПОМ-3. При этом, по словам украинской стороны, РФ до сих пор использует все типы запрещенных мин, в том числе и ПОМ-3 "Медальон", которые несут опасность гражданским.

"Украинская сторона всегда проявляла открытость к взаимодействию с международными неправительственными организациями… В прошлом году был проведен ряд встреч с представителями HRW. Рассчитываем также, что HRW будет активно содействовать Украине в деле консолидации международных усилий по оказанию помощи нашему государству в сфере противоминной деятельности", — говорится в заявлении МИД Украины.

Отчет HRW о минах: реакция омбудсмена

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, использование противопехотных мин действительно является проблемой, так как за последние 9 лет, которые длится агрессия РФ, территория Украины стала наиболее загрязненной в мире именно этим типом оружия.

"Объясню одну важную вещь – эта проблема существует, потому что Украина противостоит врагу еще с 2014 года. Врагу, который имеет гораздо больше разного вооружения и использует против наших людей весь свой арсенал", — заявил уполномоченный.

Омбудсмен добавил, что Украина уже обращалась ООН с заявлением о том, что не может полностью гарантировать выполнение Оттавской конвенции в связи с войной еще в 2018 году, а РФ и вовсе не является участником этой конвенции. Лубинец также отметил, что для противостояния РФ, которая не соблюдает норм международного и гуманитарного права, Украине необходимо более высокоточное западное оружие

"Украина остается преданной своим международно-правовым обязательствам! Наше государство всегда проявляло открытость к расследованиям любых обвинений. В то же время у Украины есть доказательства, что Россия прилагает максимум усилий для дискредитации Украины, прежде всего с целью ослабления ее военной поддержки. Поэтому мы призываем всех партнеров учитывать этот фактор, прежде чем делать выводы по поводу любых обвинений против Украины!" — указал Лубинец.

Отчет HRW о минах: реакция правозащитников

Харьковская правозащитная группа (ХПГ) и Украинский Хельсинский союз по правам человека (УХСПЧ) подготовили совместное заявление, в котором выразили возмущение отчетом HRW. По словам руководителей организаций Евгения Захарова и Александра Павличенко, они пытались остановить публикацию, обратившись 29 января к руководству Human Rights Watch. Украинские правозащитники предлагали коллегам сначала изучить вопрос, проконсультировавшись с ними и военными из Министерства обороны Украины, однако этого не произошло.

"Независимо от корректности исследования, обнародование такого отчета несет значительные репутационные риски для Украины и, несомненно, повлияет на усилия государства по обеспечению поставок западного оружия. HRW, как и Amnesty International, пользуются значительным общественным доверием в Европе и США, и такие отчеты подпитывают российскую пропаганду и подрывают общественную поддержку постоянной военной помощи Украине со стороны западных правительств", — констатировали ХПГ и УХСПЧ.

Правозащитники отметили, что один из ключевых принципов законов о свободе распространения информации гласит, что информация публикуется только в том случае, если вред от нее меньше, чем от отказа публикации, и организации выразили уверенность, что в этой ситуации речь идет именно о вреде Украине, которая на данный момент является объектом агрессии со стороны РФ.

"Мы глубоко возмущены тем, что HRW фактически поддерживает нашего неприятеля", — резюмировали Захаров и Павличенко.

Напомним, в опубликованном отчете HRW говорится, что украинская армия использует запрещенные "мины-лепестки" ПМФ. Такие факты якобы были замечены международными правозащитниками в районе Изюма.

А в мае 2022 HRW зафиксировали применение запрещенных кассетных боеприпасов войсками РФ в Украине.