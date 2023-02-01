Локальний наступ на Вугледар росіянам не допоможе, — ISW

За даними військових дослідників, ЗС РФ намагаються сформувати нову вісь наступу на Донеччині. Але між окремими наступами значна відстань, вони операційно не пов'язані між собою — і навряд чи допоможуть покращити позиції росіян на сході України.

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Локалізований наступ у районі Вугледара навряд чи допоможе російським військам покращити свої позиції будь-де ще на сході України. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у своєму зведенні за 31 січня.

Військові дослідники посилаються на оцінки британського Міноборони, який повідомив, що ЗС РФ планують проводити атаки біля Павлівки (36 км на південний захід від Донецька) і одночасно в районі Вугледара. Мета полягає в тому, щоб сформувати нову вісь російського наступу на Донеччині.

Натомість це навряд чи допоможе посилити інші наступальні зусилля росіян на сході України, оскільки ці окремі наступи операційно не пов'язані між собою. Аналітики вказують на відстань, що відокремлює підрозділи російських військ, які роблять такі локальні спроби наступу.

Згідно з попередніми оцінками ISW, локалізовані кампанії росіян у районі Вугледара — це частина спільних зусиль, спрямованих на розсіяння українських військ по лінії фронту та створення сприятливих умов для масштабного наступу ЗС РФ на заході Луганської області.

Щоб досягти операційної пов'язаності між наступальними діями під Вугледаром і Бахмутом, російським силам знадобиться активізувати великомасштабний наступ з боку окупованого Донецька. Але, за інформацією аналітиків, ЗС РФ не ведуть підготовку великих операцій у згаданому районі.

[ + – ] Карта боїв у Донецькій області

Диверсії та рекогностування на півдні

Російські війська, найімовірніше, віддаватимуть перевагу диверсіям та розвідувальній активності, замість спроб домогтися територіальної переваги у південній частині України. Аналітики наводять слова керівника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євгена Єріна про те, що російські сили збільшили диверсійну та розвідувальну активність у районі Дніпра Херсонської області, а також у Запорізькій області.

31 січня Генштаб ЗСУ повідомив про знищення щонайменше п'яти диверсійно-розвідувальних човнів у районі Дніпра. Повідомлялося також, що вже п'ятий день поспіль російські війська не роблять наземних атак у Запорізькій області.

В ISW вважають дезінформацією заяви представника окупаційної адміністрації Володимира Рогова про те, що у Запорізькій області проводиться настання російських військ.

Сили України провели рейд на лівому (східному) березі Дніпра 13 січня. На геолокованих знімках два човни на Дніпрі, на південний захід від Херсона.

Російські джерела повідомили, що бійці ЗСУ висадилися на березі та встановили позиції у житловому районі біля берега, перш ніж російська артилерія змусила українців покинути цю місцевість. Один із російських військових блогерів стверджує, що українські сили вели розвідку російських позицій, але не намагалися встановити плацдарм на березі.

Такі вилазки ЗСУ свідчать, що російські сили повністю не контролюють лівий берег річки.

Російська окупаційна адміністрація намагається відновити постачання між Краснодарським краєм та Кримом. Заступник голови уряду РФ Марат Хуснуллін 31 січня повідомив, що було відновлено четвертий та останній проліт автодороги Кримського мосту, а третій відновили кількома днями раніше. Рух мостом має відкритися в березні.

Нагадаємо, що бої в районі Бахмута продовжуються через те, що на зміну "вагнерівцям" прийшли регулярні війська РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що 31 січня Олексій Данілов заявив про необхідність постачання Україні винищувачів Typhoon, оскільки РФ готує "максимальне загострення", і збирає всі сили та техніку, що є.