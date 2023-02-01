Локальное наступление на Угледар россиянам не поможет, — ISW

По данным военных исследователей, ВС РФ пытаются сформировать новую ось наступления в Донецкой области. Но между отдельными наступлениями значительное расстояние, они операционно не связаны между собой — и вряд ли помогут улучшить позиции россиян на востоке Украины.

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Локализованное наступление в районе Угледара вряд ли поможет российским войскам улучшить свои позиции где бы то ни было еще на востоке Украины. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в своей сводке за 31 января.

Военные исследователи ссылаются на оценки британского Минобороны, сообщившего, что ВС РФ планируют проводить атаки возле Павловки (в 36 км к юго-западу от Донецка) и одновременно в районе Угледара. Цель в том, чтобы сформировать новую ось российского наступления в Донецкой области.

Вместе с тем это вряд ли поможет усилить другие наступательные усилия россиян на востоке Украины, поскольку эти отдельные наступления операционно не связаны между собой. Аналитики указывают на расстояние, отделяющее подразделения российских войск, которые предпринимают такие локальные попытки наступления.

Согласно предыдущим оценкам ISW, локализованные кампании россиян в районе Угледара — это часть общих усилий, направленных на то, чтобы рассеять украинские войска по линии фронта и создать благоприятные условия для масштабного наступления ВС РФ на западе Луганской области.

Чтобы добиться операционной связанности между наступательными утилями под Угледаром и Бахмутом, российским силам понадобится активизировать крупномасштабное наступление со стороны оккупированного Донецка. Но, по информации аналитиков, ВС РФ не ведут подготовку крупных операций в упомянутом районе.

[ + – ] Карта боев в Донецкой области

Диверсии и рекогносцировка на юге

Российские войска, вероятнее всего, будут отдавать предпочтение диверсиям и разведывательной активности, вместо попыток добиться территориального преимущества в южной части Украины. Аналитики приводят слова руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгения Ерина о том, что российские силы увеличили диверсионную и разведывательную активность в районе Днепра Херсонской области, а также в Запорожской области.

31 января Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении по меньшей мере пяти диверсионно-разведывательных лодок в районе Днепра. Сообщалось также, что уже пятый день кряду российские войска не предпринимают наземных атак в Запорожской области.

В ISW считают дезинформацией заявления представителя оккупационной администрации Владимира Рогова о том, что в Запорожской области проводится наступление российских войск.

Силы Украины провели рейд на левом (восточном) берегу Днепра 13 января. На геолоцированных снимках — две лодки на Днепре, к юго-западу от Херсона.

Российские источники сообщили, что бойцы ВСУ высадились на берегу и установили позиции в жилом районе у берега, прежде чем российская артиллерия заставила украинцев покинуть эту местность. Один из российских военных блогеров утверждает, что украинские силы вели разведку российских позиций, но не пытались установить плацдарм на берегу.

Такие вылазки ВСУ свидетельствуют о том, что российские силы полностью не контролируют левый берег реки.

Российская оккупационная администрация пытается восстановить снабжение между Краснодарским краем и Крымом. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин 31 января сообщил, что был восстановлен четвертый и последний пролет автодороги Крымского моста, а третий восстановили несколькими днями ранее. Движение по мосту должно открыться в марте.

Напомним, что бои в районе Бахмута продолжаются из-за того, что на смену "вагнеровцам" пришли регулярные войска РФ.

Ранее Фокус сообщал, что 31 января Алексей Данилов заявил о необходимости поставок Украине истребителей Typhoon, поскольку РФ готовит "максимальное обострение", и собирает все имеющиеся силы и технику.