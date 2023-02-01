Введення регулярних військ РФ на зміну "вагнерівцям" відстрочило кульмінацію боїв за Бахмут, — ISW

Американські аналітики не прогнозують швидке захоплення прифронтового міста, але й не виключають, що командування ЗСУ може відступити з Бахмута, щоб не ризикувати життями своїх військовослужбовців.

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Введення регулярних підрозділів ЗС РФ на зміну найманцям ПВК "Вагнер" відстрочило кульмінацію наступу росіян на Бахмут. Про це у своєму звіті від 31 січня пише американський Інститут вивчення війни ISW.

Аналітики зазначають, що їхній прогноз про кульмінацію наступу ЗС РФ на Бахмут, озвучений напередодні Нового року, виявився неточним.

На думку ISW, перекидання регулярних підрозділів армії Росії на зміну найманцям ПВК "Вагнер" лише продовжило проведення штурмової операції на цій ділянці фронту, тому бої за прифронтове місто продовжуються.

"ISW не прогнозує швидкої здачі Бахмута російським військам, хоча українське командування може віддати цьому перевагу, ніж ризикувати неприйнятними втратами. Вкрай малоймовірно, що ЗС РФ зможуть провести раптове оточення українських сил у Бахмуті", — озвучили аналітики свій новий прогноз.

У звіті Інституту вивчення війни експерти цитують командира одного із підрозділів Збройних Сил України Дениса Ярославського. За словами офіцера, у боях за Бахмут зараз переважно беруть участь формування елітних десантно-штурмових військ РФ. Ярославський також не виключив, що командування України може віддати наказ на відведення сил із прифронтового міста, якщо існуватиме загроза повного оточення населеного пункту.

Окремо ISW цитує спікера Командування Східного угруповання військ Сергія Череватого, який днем раніше, 31 січня, запевняв, що українські військовослужбовці все ще здатні ефективно постачати своїх побратимів у Бахмуті. Офіцер також заявляв, що командування розробило кілька планів дій у надзвичайних ситуаціях у відповідь на російські операції навколо Бахмута.

"Введення регулярних підрозділів ЗС РФ на Бахмутський фланг змістило кульмінацію наступу ПВК "Вагнер", але зберегло ініціативу за росіянами. Однак російське військове командування переоцінює свої можливості для швидкого просування в Донецькій області", — резюмували аналітики, коментуючи ситуацію на Донбасі.

Днем раніше, 31 січня, військова розвідка Міноборони Великобританії коментувала активізацію бойових дій у районі Павлівки та Вугледара. На думку відомства, ЗС РФ цілеспрямовано штурмують позиції ЗСУ на заході Донецької області, намагаючись відвернути увагу українських військовослужбовців від Бахмутського спрямування.

Декількома днями раніше Інститут вивчення війни ISW стверджував, що російські війська "здулися" під Бахмутом і можуть готуватися до вирішальної битви в Луганській області.