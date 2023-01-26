ЗС РФ "здулися" під Бахмутом, але готуються до вирішальної атаки в Луганській області, — ISW

Загарбники, за словами американських аналітиків, ведуть наступальні дії на багатьох ділянках фронту, намагаючись відвернути увагу ЗСУ, щоб провести масштабну операцію на сході України.

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ЗС РФ "здулися" на Бахмутському напрямку і можуть готуватися до вирішальної контратаки в Луганській області. Про це у своєму звіті від 25 січня попереджає Інститут вивчення війни ISW.

На думку аналітиків, наразі ЗС РФ здійснюють наступальні дії на багатьох ділянках фронту, намагаючись відвернути увагу Сил оборони України та створити умови для вирішальної контратаки у Луганській області.

ISW нагадує, що останніми днями російські війська проводять обмежені наземні атаки в Запорізькій та Донецькій областях — уздовж лінії Кам'янське — Малі Щербаки — Мала Токмачка та біля Вугледара відповідно. Такі штурми здійснюються невеликими групами до 15 осіб, спрямованих на розосередження українських оборонних ліній.

"Розмір і характер цих атак дозволяють припустити, що вони, найімовірніше, є пустощами, спрямованими на відволікання та приковування ЗСУ до окремих ділянок фронту, а не узгодженими зусиллями щодо відновлення наступальних операцій з метою закріпитися на центральному Запорізькому та західному Донецькому напрямках. Ці обмежені атаки продовжуються, оскільки темпи російських операцій навколо Бахмута під керівництвом "Групи Вагнера" знижуються", — продовжили аналітики у своєму звіті.

Після того, як загарбникам вдалося встановити контроль над Соледаром, атаки на Бахмут та прилеглі населені пункти припинилися, що говорить про черговий провал ЗС РФ на вказаному напрямку. ISW зазначає, що "Група Вагнера" не спромоглася виконати свою обіцянку із захоплення прифронтового міста, у зв'язку з чим командування Росії, ймовірно, вирішило знизити пріоритет операцій навколо населеного пункту.

"Російські джерела можуть просувати наративи щодо російських наступальних операцій у центральній частині Запорізької та західної частини Донецької області, щоб наповнити інформпростор позитивними наративами, які компенсують жалюгідні невдачі навколо Бахмута. Російські сили, ймовірно, зміщують акцент на регулярні підрозділи і відходять від нетрадиційної структури сил "Групи Вагнера", можливо, готуючись до вирішальних операцій на Луганщині", — додали американські аналітики у звіті від 25 січня.

Днем раніше, 25 січня, Міністерство оборони України попереджало про посилення тиску російських військ на Бахмут та Вугледар.

Також повідомлялося, що 25 січня командування ЗСУ вперше офіційно визнало виведення українських підрозділів із прифронтового Соледара, який перейшов під контроль ЗС РФ.