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ВС РФ "сдулись" под Бахмутом, но готовятся к решающей атаке в Луганской области, — ISW

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ВС РФ готовятся к решающему наступлению в Луганской области

Захватчики, по словам американских аналитиков, ведут наступательные действия на многих участках фронта, пытаясь отвлечь внимание ВСУ, чтобы провести масштабную операцию на востоке Украины.

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ВС РФ "сдулись" на Бахмутском направлении и могут готовиться к решающей контратаке в Луганской области. Об этом в своем отчете от 25 января предупреждает Институт изучения войны ISW.

По мнению аналитиков, в данный момент ВС РФ осуществляют наступательные действия на многих участках фронта, пытаясь отвлечь внимание Сил обороны Украины и создать условия для решающей контратаки в Луганской области.

ISW напоминает, что в последние дни российские войска проводят ограниченные наземные атаки в Запорожской и Донецкой областях — вдоль линии Каменское — Малые Щербаки — Малая Токмачка и возле Угледара соответственно. Подобные штурмы осуществляются небольшими группами до 15 человек, которые направлены на рассредоточение украинских оборонительных линий.

"Размер и характер этих атак позволяют предположить, что они, скорее всего, являются баловством, направленным на отвлечение и приковывание ВСУ к отдельным участкам фронта, а не согласованными усилиями по возобновлению наступательных операций с целью закрепиться на центральном Запорожском и западном Донецком направлениях. Эти ограниченные атаки продолжаются, поскольку темпы российских операций вокруг Бахмута под руководством "Группы Вагнера" снижаются", — продолжили аналитики в своем отчете.

После того, как захватчикам удалось установить контроль над Соледаром, атаки на Бахмут и близлежащие населенные пункты прекратились, что говорит об очередном провале ВС РФ на указанном направлении. ISW отмечает, что "Группа Вагнера" не смогла выполнить свое обещание по захвату прифронтового города, в связи с чем командование России, вероятно, решило снизить приоритет операций вокруг населенного пункта.

"Российские источники могут продвигать нарративы о российских наступательных операций в центральной части Запорожской и западной части Донецкой области, чтобы наполнить информпространство позитивными нарративами, которые компенсируют жалкие неудачи вокруг Бахмута. Российские силы, вероятно, смещают акцент на регулярные подразделения и отходят от нетрадиционной структуры сил "Группы Вагнера, возможно, готовясь к решающим операциям в Луганской области", — добавили американские аналитики в отчете от 25 января.

Днем ранее, 25 января, Министерство обороны Украины предупреждало об усилении давления российских войск на Бахмут и Угледар.

Также сообщалось, что 25 января командование ВСУ впервые официально признало вывод украинских подразделений из прифронтового Соледара, который перешел под контроль ВС РФ.