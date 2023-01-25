Командование ВСУ официально подтвердило вывод украинских войск из Соледара (фото)

Украинские военнослужащие, как заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, после выхода из города заняли заранее подготовленные оборонительные позиции.

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Подразделения Сил обороны Украины после ожесточенных боев были вынуждены выйти из прифронтового Соледара. Эту информацию 25 января в комментарии France24 озвучил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Сергей Череватый.

В частности, представитель командования впервые на официальном уровне признал факт вывода подразделений Сил обороны Украины из Соледара, который в течение нескольких недель активно штурмовали российские войска.

По словам Череватого, бойцы после выхода из прифронтового города заняли заранее подготовленные оборонительные позиции. Вместе с этим, спикер командования не уточнил, когда именно украинских военнослужащих вывели из Соледара.

"После месяцев тяжелых боев, в том числе в течение последних недель, Вооруженные силы Украины оставили Соледар и отступили по окраинам на заранее подготовленные позиции", — уточнил Череватый в общении с французскими журналистами.

Отметим, что Министерство обороны России еще 13 января сообщало о якобы полном захвате Соледара и утверждало, что в результате боевых действий захватчикам "удалось ликвидировать 700 украинских военнослужащих и 300 единиц боевой техники".

Последний раз Генеральный штаб ВСУ в своих отчетах упоминал Соледар 22 января. В утренней сводке командование утверждало, что ВС РФ продолжают осуществлять наступательные действия на Бахмутском направлении. Также Генштаб ВСУ информировал, что прифронтовой город 21 января попал под артиллерийские удары россиян.

[ + – ] Командование ВСУ официально подтвердило вывод войск из Соледара

Военная разведка Минобороны Великобритании еще в сводке от 18 января предполагала, что подразделения ВСУ могли выйти из Соледара после ожесточенных боевых действий. В отчете ведомства говорилось, что Силы обороны Украины, вероятно, были выведены из прифронтового города к вечеру 16 января, после чего заняли оборонительные позиции к западу от населенного пункта.

18 января представитель Совета национальной безопасности администрации президента Джон Кирби утверждал, что ВС РФ не смогли установить над Соледаром и отмечал, что на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои.