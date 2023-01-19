ВС РФ не установили контроль над Соледаром и Бахмутом, — Белый дом

Россия, по словам представителя администрации президента США Джона Кирби, "забрасывает" телами бойцов позиции ВСУ, а между командованием ВС РФ и "Группой Вагнера" сохраняется серьезная напряженность.

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На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, однако российские войска не имеют полного контроля над Соледаром и Бахмутом. Об этом 18 января в ходе телефонного брифинга заявил представитель Совета национальной безопасности администрации президента Джон Кирби.

По его словам, разведка США продолжает следить за ситуацией на востоке Украины, в том числе за боями, которые ведутся на Бахмутском направлении.

По состоянию на утро 18 января, как отмечает Джон Кирби, контроль российских войск над Соледаром остается спорным. Помимо этого, американская разведка сомневается в успехе ВС РФ в районе Бахмута.

"Я скажу вам, что на сегодняшнее утро мы не оцениваем, что россияне фактически завладели обоими городами в одностороннем порядке", — продолжил представитель Совета нацбезопаности Белого дома.

Джон Кирби отдельно признал, что в последние дни ВС РФ развили постепенный прогресс, однако Москве пришлось заплатить за это слишком высокую цену. Захватчики фактически "забрасывают" телами своих бойцов позиции Вооруженных сил Украины, а наступательные операции на Бахмутском направлении осуществляются при участии "Группы Вагнера" и некоторых подразделений регулярной армии.

Отдельно Джон Кирби прокомментировал стратегию, которой придерживается руководитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин. По словам представителя Белого дома, "повар Путина" хочет, чтобы его читали незаменимым на поле боя, из-за чего между командованием ВС РФ и "Группой Вагнера" сохраняется напряженность.

Двумя днями ранее в ВСУ рассказывали о ситуации в прифронтовом Соледаре. Спикер Командования Восточной группировкой войск Сергей Череватый утверждал, что Силы обороны Украины продолжают держать оборону в районе населенного пункта, беспрерывно нанося удары по позициям ВС РФ.

Военная разведка Минобороны Великобритании в своем отчете от 18 января предполагала, что ВСУ могли выйти из Соледара ради сохранения личного состава и оборудовать новые оборонительные позиции к западу от населенного пункта.