"Постоянно накрывают врага огнем": в ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что украинские военные продолжают оборону в районе города.

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Силы обороны Украины продолжают находиться в Соледаре и беспрерывно наносят удары по врагу. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии "Суспільному".

"Ситуация такая же, как и вчера. Наши подразделения находятся там и постоянно поражают огнем противника", — заявил Череватый.

Комментировать сообщения о том, что войска РФ уже вышли на железнодорожной станции Соль, он не стал призвав ожидать официальной информации от Генерального штаба ВСУ.

Добавим, наемники "группы Вагнера" опубликовали фотографию на фоне здания железнодорожной станции. Аналитики DeepState отметили, что на данный неизвестно, всю ли территорию станции контролируют оккупанты.

[ + – ] Наемники в районе станции Соль

Добавим в утренней сводке Генштаба от 17 января сообщили, что Силы обороны отбили атаки российских захватчиков в районах более 20 населенных пунктов, включая Соледар.

Напомним, расследователи узнали командира "вагнеровцев" в Соледаре. Им оказался экс-офицер ГРУ Антон Елизаров.

16 января боец ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что артиллерия уничтожила склады ВС РФ в Соледаре.