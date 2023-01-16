ВСУ огнем из артиллерии уничтожили локальные склады ВС РФ в Соледаре (видео)

Артиллерийские удары по позициям россиян в прифронтовом городе были скорректированы группой тактической разведки, которую возглавляет Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

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Артиллерия Вооруженных сил Украины при поддержке аэроразведки уничтожает военные объекты ВС РФ в Соледаре. Об этом 16 января в своем Telegram-канале сообщил командир взвода 2-й штурмовой роты при 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

По его словам, тактическая аэроразведка прдолжает пристально следить за передвижением российских оккупантов в Соледаре и корректирует нанесение артиллерийских ударов по позициям ВС РФ.

Только в течение 16 января, как утверждает Роберт Бровди, Силам обороны Украины удалось уничтожить три локальных склада и передвижные пункты боеприпасов захватчиков, которые пытались рассредоточиться в населенном пункте.

Боец ВСУ с позывным "Мадяр" уточнил, что аэроразведка помогала бойцам 45-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ корректировать артиллерийские удары по позициям врага.

"Соледар хотели, с*ки? Жрите! За сегодня уничтожены три локальных склада и передвижные пункты боеприпасов червей по городу. Работают глаза "Птиц Мадяра" с артиллерией 45-й бригады. Бавовна, однако", — заявил "Мадяр" и заверил, что бойцы аэроразведки "видят все четко в Соледаре".

[ + – ] ВСУ уничтожили локальные склады ВС РФ в Соледаре

Отметим, что днем ранее, 15 января, боец ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" сообщил, что российским войскам удалось занять окраину Соледара, из-за чего линия фронта переместилась за город. Штурмовые подразделения ВС РФ, по словам командира группы аэроразведки, оккупировали промышленную зону населенного пункта, "продавив мясом" позиции украинских военнослужащих.

Генеральный штаб ВСУ, в свою очередь, не подтверждает информацию о захвате российскими войсками Соледара. В утренней сводке командования от 16 января сказано, что за минувшие сутки ВС РФ продолжили осуществлять наступательные действия на Бахмутском направлении и обстреливать из тяжелого вооружения прифронтовой город.