ЗСУ вогнем з артилерії знищили локальні склади ЗС РФ у Соледарі (відео)

Артилерійські удари по позиціях росіян у прифронтовому місті були скориговані групою тактичної розвідки, яку очолює Роберт Бровді із позивним "Мадяр".

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Артилерія Збройних сил України за підтримки аеророзвідки знищує військові об'єкти ЗС РФ у Соледарі. Про це 16 січня у своєму Telegram-каналі повідомив командир взводу 2-ї штурмової роти при 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу ЗСУ Роберт Бровді із позивним "Мадяр".

За його словами, тактична аеророзвідка продовжує уважно стежити за пересуванням російських окупантів у Соледарі і коригує завдання артилерійських ударів по позиціях ЗС РФ.

Лише протягом 16 січня, як стверджує Роберт Бровді, Силам оборони України вдалося знищити три локальні склади та пересувні пункти боєприпасів загарбників, які намагалися розосередитись у населеному пункті.

Боєць ЗСУ із позивним "Мадяр" уточнив, що аеророзвідка допомагала бійцям 45-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ коригувати артилерійські удари по позиціях ворога.

"Соледар хотіли, с*ки? Жріть! За сьогодні знищено три локальні склади і пересувні пункти боєприпасів хробаків по місту. Працюють очі "Птахів Мадяра" з артилерією 45-ї бригади. Бавовночка одначе", — заявив "Мадяр" і запевнив, що бійці аеророзвідки "бачать усе чітко у Соледарі".

[ + – ] ЗСУ знищили локальні склади ЗС РФ у Соледарі

Зазначимо, що днем раніше, 15 січня, боєць ЗСУ Роберт Бровді із позивним "Мадяр" повідомив, що російським військам вдалося зайняти околицю Соледара, через що лінія фронту перемістилася за місто. Штурмові підрозділи ЗС РФ, за словами командира групи аеророзвідки, окупували промислову зону населеного пункту, "продавивши м'ясом" позиції українських військовослужбовців.

Генеральний штаб ЗСУ, зі свого боку, не підтверджує інформацію про захоплення російськими військами Соледара. У ранковому зведенні командування від 16 січня сказано, що за минулу добу ЗС РФ продовжили здійснювати наступальні дії на Бахмутському напрямку та обстрілювати з важкого озброєння прифронтове місто.