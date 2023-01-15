"Продавили м'ясом": РФ зайняла околицю Соледара, фронт тепер за містом — боєць ЗСУ

Штурмові загони Росії зайняли промислову зону на західній околиці Соледара, у лавах "Групи Вагнера" є втрати, заявив командир групи аеророзвідки "Мадяр".

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Штурмові загони Росії зайняли промислову зону на західній околиці Соледара Донецької області, тепер лінія фронту знаходиться за межами міста. Про це у своєму телеграм-каналі в неділю, 15 січня, повідомив командир групи аеророзвідки Збройних сил України із позивним "Мадяр".

За словами українського військовослужбовця, станом на 17:30 15 січня російські сили зайняли промзону біля шахти №7, що знаходиться на адміністративному кордоні Соледара і є його західною околицею.

"Фронт буде тепер поруч, але за межами міста", — пояснив "Мадяр".

Військовий також уточнив, що у Соледарі противник втратив "чутливу частину" сил своїх ПВК. Ймовірно, йдеться про сили "Групи Вагнера" на цьому напрямі.

"Продавили м'ясом, вибачте. А полювання тільки починається", — прокоментував перебіг бойових дій у Соледарі "Мадяр".

Зазначимо, що 15 січня о 14:24 військовий опублікував відео, на якому, за його словами, зображено український прапор на західній околиці Соледара.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 14 січня повідомив, що за Соледар ідуть важкі бої, а противник зазнає значних втрат.

Також ми писали, що 13 січня Міністерство оборони РФ відрапортувало про нібито повне захоплення міста російськими військовими.