"Продавили мясом": РФ заняла окраину Соледара, фронт теперь за городом — боец ВСУ

Штурмовые отряды России заняли промышленную зону на западной окраине Соледара, в рядах "Группы Вагнера" есть потери, заявил командир группы аэроразведки "Мадяр".

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Штурмовые отряды России заняли промышленную зону на западной окраине Соледара Донецкой области, теперь линия фронта находится за пределами города. Об этом в своем телеграм-канале в воскресенье, 15 января, сообщил командир группы аэроразведки Вооруженных сил Украины с позывным "Мадяр" в своем телеграм-канале.

По словам украинского военнослужащего, по состоянию на 17:30 15 января российские силы заняли промзону у рудника №7, которая находится на административной границе Соледара и является его западной окраиной.

"Фронт будет находиться теперь рядом, но за пределами города", — объяснил "Мадяр".

Военный также уточнил, что в Соледаре противник потерял "чувствительную часть" сил своих ЧВК. Вероятно, речь идет о силах "Группы Вагнера" на этом направлении.

"Продавили мясом, извините. А охота только начинается", — прокомментировал ход боевых действий в Соледаре "Мадяр".

Отметим, что 15 января в 14:24 военный публиковал видео, на котором, по его словам, запечатлен украинский флаг на западной окраине Соледара.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 14 января сообщил, что за Соледар идут тяжелые бои, а противник несет значительные потери.

Также мы писали, что 13 января, Министерство обороны РФ отрапортовало о якобы полном захвате города российскими военными.