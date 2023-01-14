За Соледар продолжаются тяжелые бои, враг наступает на четырех направлениях, — сводка Генштаба ВСУ

Несмотря на значительные потери, российские войска пытаются наступать по нескольким направлениям в Донецкой области.

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Продолжаются тяжелые бои за Соледар, враг пытается наступать по нескольким направлениям. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 14 января.

Российские военные отказываются от намерения захватить Донецкую область. Для этого противник бросает основные усилия на Бахмутское направление. Несмотря на то, что он несет значительные потери.

Впрочем, украинские войска круглосуточно отбивают атаки ВС РФ и защищают Соледар.

Кроме Бахмутского, россияне не отступают от Лиманского, Авдеевского и Новопавловского направлений.

"На Купянском направлении (враг — ред.) пытается улучшить тактическое положение, а на Запорожском и Херсонском — обороняется", — отмечается в сводке Генштаба ВСУ.

Также сообщается об обстреле россиянами из разных видов оружия населенных пунктов Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областей. В частности, из-за обстрелов из реактивной и ствольной артиллерии пострадали местные мирные жители Херсона и Дмитровки Николаевской области.

"С целью усиления оборонных возможностей своих подразделений на левобережной Херсонской области, враг проводит передислокацию. Отмечается перемещение личного состава, вооружения, военной техники и боеприпасов", — добавляют в Генштабе.

Напомним, Киев утром 14 января 2023 обстреляли ракетами С-400, по данным Валерия Залужного.

Также Фокус писал о появлении на одной из вышек в Соледаре украинского флага 14 января.