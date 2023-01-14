За Соледар тривають важкі бої, ворог наступає на чотирьох напрямах, — зведення Генштабу ЗСУ

Попри значні втрати, російські війська намагаються наступати на кількох напрямках у Донецькій області.

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Продовжуються важкі бої за Соледар, ворог намагається наступати на кількох напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у свіжому зведенні.

Російські військові не покидають наміру захопити Донецьку область. Для цього противник перекидає основні зусилля на Бахмутський напрямок. Попри те, що зазначає значних втрат.

Втім, українські війська цілодобово відбивають атаки ЗС РФ та боронять Соледар.

Окрім Бахмутського, росіяни не відступають від Лиманського, Авдіївського та Новопавлівського напрямків.

"На Куп’янському напрямку (ворог — ред.) намагається покращити тактичне положення, а на Запорізькому та Херсонському — обороняється", — зазначено у зведенні Генштабу ЗСУ.

Також повідомляється про обстріл росіянами з різних видів зброї населених пунктів Сумської, Харківської, Донецької, Луганської та Запорізької областей. Зокрема через обстріли з реактивної та ствольної артилерії постраждали місцеві мирні мешканці Херсона та Дмитрівки Миколаївської області.

"З метою посилення оборонних спроможностей своїх підрозділів на лівобережній Херсонщині, ворог проводить передислокацію. Відзначається переміщення особового складу, озброєння, військової техніки та боєприпасів", — додають у Генштабі.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Київ зранку 14 січня 2023 обстріляли ракетами С-400.

Також Фокус писав про появу в Соледарі українського прапора. Напередодні, 13 січня, Міноборони РФ відрапортувало про нібито повне захоплення міста російськими військовими.