Ранковий обстріл столиці: ЗС РФ атакували Київ ракетами С-400, — Залужний

В арсеналі зенітно-ракетної системи С-400 є ракета 48Н6, яка здатна завдавати удару в радіусі до 200 км. Вони летять по балістичній траєкторії, тому їх складно вчасно виявити.

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Вранці 14 січня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний повідомив, що обстріл проводився наземними версіями ракет зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-400.

У ЗСУ також заявили, що удару по Києву було завдано керованими ракетами із зенітно-ракетного комплексу С-400/С-300. Обстріл проходив із північного напрямку. Зазначимо, що на півночі від столиці знаходиться Білорусь.

ЗРК С-400 — це російська система протиповітряної оборони (ППО), яка знаходиться на озброєнні РФ. Це глибока модернізація ЗРК С-300. У довіднику з озброєнь пишуть, що комплекс підтримує деякі типи ракет та інших частин дивізіону попередника. У відкритому доступі є інформація, що зенітна ракета 48Н6 входить до базового складу ЗРС С-400. Її дальність ураження, залежно від модифікації, сягає 200 км. Вона здатна завдавати ударів, зокрема і по наземних цілях.

[ + – ] Зенітні керовані ракети 48Н6

Якщо пускову установку розташувати в Білорусі максимально близько до кордонів України, то в радіусі ураження знаходиться весь Київ, а також Чернігівська, Сумська та Житомирська області.

[ + – ] Радіус ураження ракети 48Н6 з території Білорусі Фото: deepstatemap.live

Якщо ж пускова установка була не в Білорусі, а на території РФ у Брянській області біля кордону з Україною, то в такому разі радіусу недостатньо, щоб охопити весь Київ. Уламки ракет, як повідомляли у Київській ОВА, впали у Голосіївському та Дарницькому районах столиці, які не потрапляють у зону можливого удару при такому розміщенні ЗРК.

[ + – ] Радіус ураження ракети 48Н6 із Брянської області.

[ + – ] Голосіївський та Дарницький райони Києва знаходяться на півдні столиці, поза радіусом ураження ракетами 48Н6 при пусках із Брянської області.

Нагадаємо, 14 січня спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що ЗС РФ вранці завдали удару по Києву з С-300 або оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Вранці 14 січня Росія обстріляла Київ ракетами. Мешканці столиці почули близько п'яти вибухів у різних районах, після чого пролунав сигнал повітряної тривоги.