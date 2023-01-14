По Києву запустили балістичні ракети з північного напрямку, — Ігнат

Представник Повітряних Сил Юрій Ігнат припускає, що Росія використовувала комплекси "Іскандер-М" або С-300. ЗСУ не має засобів для ураження балістичних ракет.

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Ракети по Києву 14 січня запустили з північного напрямку. Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі "24 каналу".

За його словами, по Києву, швидше за все, вдарили ракети, які летіли з боку півночі "балістичною траєкторією". На північ від Києва знаходиться Білорусь, де Росія розмістила свої війська.

"Щодня ворог застосовує ракети С-300 по прифронтових місцях. Це може стосуватися зараз і північного напрямку, тому слід бути обережними. Ракет від комплексів С-300 у них достатньо", — наголосив представник ЗСУ. — "Росія виготовляє ракети "Іскандер-М", — не можна виключати, що саме вони були сьогодні по Києву".

Юрій Ігнат додав, що Збройні сили України зараз не мають ефективних засобів для ураження балістичних ракет. Українські військові поки що не можуть навіть виявляти таких ракет, тож у Києві не встигли вчасно відреагувати — повітряна тривога пролунала вже після перших вибухів.

Спікер ЗС підтвердив, що Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, але невідомо, чи будуть вони завдавати додаткових ударів. Українські сили стежать за ними у небі, готуючись відреагувати.

Раніше писали, що вранці 14 січня Росія обстріляла Київ ракетами. Мешканці столиці почули близько п'яти вибухів у різних районах, після чого розпочалася повітряна тривога. Влада підтвердила потрапляння в об'єкт інфраструктури, а також падіння уламків ракет у Голосіївському та Дарницькому районах.

Експерт із безпілотних технологій Юрій Касьянов припустив, що Росія запустила по Києву малопомітні іранські дрони Shahed-131. Їх важко виявити через невеликі розміри і тихий двигун.