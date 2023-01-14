По Киеву запустили баллистические ракеты с северного направления, — Игнат

Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат допускает, что Россия использовала комплексы "Искандер-М" или С-300. У ВСУ нет средств для поражения баллистических ракет.

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Ракеты по Киеву 14 января запустили с северного направления. Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире "24 канала".

По его словам, по Киеву, скорее всего, ударили ракеты, которые летели со стороны севера "по баллистической траектории". Севернее Киева находится Беларусь, где Россия разместила свои войска.

"Каждый день враг применяет ракеты С-300 по прифронтовым местам. Это может касаться сейчас и северного направления, поэтому следует быть осторожными. Ракет от комплексов С-300 у них достаточно", — подчеркнул представитель ВСУ. — "Россия изготавливает ракеты "Искандер-М", — нельзя исключать, что именно они были сегодня по Киеву".

Юрий Игнат добавил, что у Вооруженных сил Украины сейчас нет эффективных средств для поражения баллистических ракет. Украинские военные пока не могут даже обнаруживать такие ракеты, поэтому в Киеве не успели вовремя отреагировать — воздушная тревога прозвучала уже после первых взрывов.

Спикер ВС подтвердил, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, но неизвестно, будут ли они наносить дополнительные удары. Украинские силы следят за ними в небе, готовясь отреагировать.

Ранее писали, что утром 14 января Россия обстреляла Киев ракетами. Жители столицы услышали около пяти взрывов в разных районах, после чего началась воздушная тревога. Власти подтвердили попадания в объект инфраструктуры, а также падение обломков ракет в Голосеевском и Дарницком районах.

Эксперт по беспилотным технологиям Юрий Касьянов предположил, что Россия запустила по Киеву малозаметные иранские дроны Shahed-131. Их трудно обнаружить из-за небольших размеров и тихого двигателя.