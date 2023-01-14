Утренний обстрел столицы: ВС РФ атаковали Киев ракетами С-400, — Залужный

В арсенале зенитно-ракетной системы С-400 есть ракета 48Н6, которая способна наносить удар в радиусе до 200 км. Они летят по баллистической траектории, поэтому их сложно вовремя обнаружить.

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Утром 14 января российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что обстрел проводился наземными версиями ракет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

В ВСУ также заявили, что удар по Киеву был нанесен управляемыми ракетами из зенитно-ракетного комплекса С-400/С-300. Обстрел проходил с северного направления. Отметим, что на севере от столицы находится Беларусь.

ЗРК С-400 — это российская система противовоздушной обороны (ПВО), которая состоит на вооружении РФ. Это глубокая модернизация ЗРК С-300. В справочнике по вооружениям пишут, что комплекс поддерживает некоторые типы ракет и других частей дивизиона предшественника. В открытом доступе есть информация, что зенитная ракета 48Н6 входит в базовый состав ЗРС С-400. Ее дальность поражения, в зависимости от модификации, доходит до 200 км. Она способна наносить удары, в том числе, и по наземным целям.

[ + – ] Зенитные управляемые ракеты 48Н6

Если пусковую установку расположить в Беларуси максимально близко к границам Украины, то в радиусе поражения находится весь Киев, а также частично Черниговская, Сумская и Житомирская области.

[ + – ] Радиус поражения ракеты 48Н6 из территории Беларуси Фото: deepstatemap.live

Если же пусковая установка находилась не в Беларуси, а на территории РФ в Брянской области возле границы с Украиной, то в таком случае радиуса недостаточно, чтобы охватить весь Киев. Обломки ракет, как сообщали в Киевской ОВА, упали в Голосеевском и Дарницком районах столицы, которые не попадают в зону возможного удара при таком размещении ЗРК.

[ + – ] Радиус поражения ракеты 48Н6 из Брянской области

[ + – ] Голосеевский и Дарницкий районы Киева находятся на юге столицы, вне радиуса поражения ракетами 48Н6 при пусках из Брянской области

Напомним, 14 января спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что ВС РФ утром нанесли удар по Киеву из С-300 или оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Утром 14 января Россия обстреляла Киев ракетами. Жители столицы услышали около пяти взрывов в разных районах, после чего раздался сигнал воздушной тревоги.