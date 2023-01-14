"Добре прострілюється": у Соледарі вивісили прапор України (відео)

Запеклі бої з російськими окупантами за місто продовжуються. Бойовики підтверджують наявність великих сил української армії щодо контратак.

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У Соледарі Донецької області на одній із вишок з'явився прапор України. Відео із міста показав 14 січня в Telegram командир взводу 2-ї штурмової роти при 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу ЗСУ Роберт Бровді із позивним "Мадяр".

"Соледар, слава Україні! Очі і жало", — підписав кадри український військовий.

Де саме вивісили український прапор "Мадяр" не уточнив. За місто тривають запеклі бої між ЗСУ та російськими окупантами.

Російські військкори визнали, що територія, де знаходиться ця вежа, добре прострілюється захисниками України.

Терористи "ЛНР" підтверджують наявність сил ЗСУ у Соледарі і в районі Сіверська та Лимана. Кількість українських військових є достатньою для нових контратак, визнають бойовики.

Нагадаємо, що боєць ЗСУ Петро "Стоун" Волощенко ввечері 13 січня заявив, що Соледар не перебуває під контролем жодної сторони. ЗСУ влаштували найманцям з "угруповання Вагнера" пастку, заявив "Стоун".

Телеканал СNN 13 січня повідомляв про перебування у Соледарі українських підрозділів. Там залишилися, зокрема, десантники з 77-ї та 46-ї бригад.