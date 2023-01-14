"Хорошо простреливается": в Соледаре вывесили флаг Украины (видео)

Ожесточенные бои с российскими оккупантами за город продолжаются. Боевики подтверждают наличие крупных сил украинской армии для проведения контратак.

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В Соледаре Донецкой области на одной из вышек появился флаг Украины. Видео из города показал 14 января в Telegram командир взвода 2-й штурмовой роты при 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

"Соледар, слава Украине! Глаза и жало", — подписал кадры украинский военный.

Где именно вывесили украинский флаг "Мадяр" не уточнил. За город продолжаются ожесточенные бои между ВСУ и российскими оккупантами.

Российские военкоры признали, что территория, где находится данная вышка, хорошо простреливается защитниками Украины.

Террористы "ЛНР" подтверждают наличие сил ВСУ в Соледаре и в районе Северска и Лимана. Количество украинских военных достаточно для новых контратак, признают боевики.

Напомним, что боец ВСУ Петр "Стоун" Волощенко вечером 13 января заявил, что Соледар не находится под контролем ни одной стороны. ВСУ устроили наемникам из "группировки Вагнера" ловушку, заявил "Стоун".

Телеканал СNN 13 января сообщал о нахождении в Соледаре украинских подразделений. Там остались, в частности, десантники из 77-й и 46-й бригад.