"Вагнеровцы" попали в ловушку в Соледаре, – боец ВСУ (видео)

Обе стороны, по словам украинского военного Петра "Стоуна" Волощенко, завязли в уличных боях. Оккупанты любят делать прощальное селфи в городе — сфотографироваться и погибнуть.

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Город Соледар Донецкой области, за который идут ожесточенные бои, к вечеру 13 января не находится под контролем ни одной из сторон. Об этом в прямом эфире телеканала Freedom сказал боец ВСУ Петр "Стоун" Волощенко.

"Город не находится под контролем каких-либо ЧВК или российских группировок. Там идут городские бои, в которых завязли обе стороны. Перевеса на чьей-либо стороне нет", — описал он обстановку.

Украинские военные хорошо координируют работу летчиков с артиллерией и западным высокоточным оружием.

[ + – ] По словам "Стоуна", российские наемники захватили некую часть Соледара

"Они (ВС РФ) заходят, фотографируются. Это мы называем прощальное селфи. И после этого они умирают. И так происходит регулярно. Очень они зачастили с этими фотографиями", — проинформировал Волощенко.

Российские наемники захватили некую часть Соледара, но эта часть под постоянным наблюдением аэроразведки ВСУ. Украинские военные координируют точечные удары по месту скопления противника, продолжил "Стоун".

"Группировка Вагнера" попала в ловушку, так как город оказался для них неудобен — не могут подвезти тяжелую технику и работают дальней артиллерией. Идут контрбатарейные и артдуэли, добавил военный.

Как только россияне заходят малыми группами и начинают дислокацию, передаются координаты и идет поражение. Городские бои в таких условиях для врага крайне неудобны.

ВС РФ несут колоссальные потери в городе и в ближайшие дни ничего не решится, говорит он.

"Дома переходят из одних рук в другие. На некоторых участках ВСУ идут в контратаку. Погода улучшилась, стало теплее, подтянулось подкрепление", — заключил "Стоун".

Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 13 января сообщал, что на Бахмутском направлении продолжаются бои за Соледар.

Напомним, что утром 13 января канал CNN сообщал о нахождении украинских десантников из 77-й и 46-й бригад в районе Соледара. Их моральный дух высокий.

Командир взвода 2-й штурмовой роты при 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода Роберт Бровди также опровергал данные россиян о захвате Соледара.

Минобороны России 13 января отчитывалось о полном захвате Соледара. По версии оккупантов, город полностью перешел под их контроль вечером 12 января.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сравнил бои за Соледар с Верденской битвой, самым кровопролитным сражением в Первой мировой войне.