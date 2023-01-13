Соледар — это уличная "мясорубка", где ни одна из сторон не контролирует город, — Ермак

По словам главы Офиса президента Украины, ВСУ столкнулись с российской "человеческой массой", которая безостановочно атакует. ВС РФ не щадят жизни своих солдат, пытаясь добиться захвата города.

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ни российская, ни украинская стороны не контролируют Соледар, где продолжаются уличные бои. Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Le Monde, опубликованному в пятницу, 13 января.

Глава ОП сравнил ситуацию в Бахмуте и Соледаре с Верденской битвой [одна из крупнейших и самых кровопролитных военных операций в Первой мировой войне, также известная как "Верденская мясорубка"], только в XXI веке.

"Ситуация сложная, даже очень сложная. Бои идут уже несколько месяцев, но нашим бойцам удается сохранять свои позиции", — прокомментировал Ермак.

По его словам, российское командование не жалеет своих солдат. В итоге ВСУ приходится воевать с "человеческой массой", которая безостановочно атакует.

"Россияне выпускают из тюрем преступников, которые умирают, как только добираются до линии фронта. Их тела оставлены на месте, их даже не забирают, человеческих потерь с российской стороны намного больше, чем у нас", — рассказывает глава ОП.

Несмотря на то, что российские силы есть в городе, они его не контролируют, утверждает Ермак.

"Соледар — это место уличных сражений, где ни одна из сторон не контролирует город. Россияне там есть, но не контролируют", — уточнил он.

Напомним, 13 января Министерство обороны РФ сообщило о полном захвате Соледара Донецкой области. По данным российской стороны, город полностью перешел под контроль оккупантов еще вечером 12 января.

Однако спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что украинские войска продолжают держать оборону города, а россияне распространяют ложную информацию для психологического давления на население страны.