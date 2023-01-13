Соледар — це вулична "м'ясорубка", де жодна із сторін не контролює місто, — Єрмак

За словами глави Офісу президента України, ЗСУ зіткнулися з російською "людською масою", яка безупинно атакує. ЗС РФ не шкодують життя своїх солдатів, намагаючись добитися захоплення міста.

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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що ні російська, ні українська сторони не контролюють Соледар, де точаться вуличні бої. Про це він розповів в інтерв'ю французькому виданню Le Monde, опублікованому у п'ятницю, 13 січня.

Глава ОП порівняв ситуацію в Бахмуті та Соледарі з Верденською битвою [одна з найбільших і найбільш кровопролитних військових операцій у Першій світовій війні, також відома як "Верденська м'ясорубка"], лише у XXI столітті.

"Ситуація складна, навіть дуже складна. Бої точаться вже кілька місяців, але нашим бійцям вдається зберігати свої позиції", — прокоментував Єрмак.

За його словами, російське командування не шкодує своїх солдатів. У результаті ЗСУ доводиться воювати з "людською масою", яка постійно атакує.

"Росіяни випускають із в'язниць злочинців, які помирають, як тільки добираються до лінії фронту. Їхні тіла залишені на місці, їх навіть не забирають, людських втрат з російського боку набагато більше, ніж у нас", — розповідає голова ОП.

Незважаючи на те, що російські сили є у місті, вони його не контролюють, стверджує Єрмак.

"Соледар — це місце вуличних битв, де жодна із сторін не контролює місто. Росіяни там є, але не контролюють", — уточнив він.

Нагадаємо, 13 січня Міністерство оборони РФ повідомило про повне захоплення Соледара Донецької області. За даними російської сторони, місто повністю перейшло під контроль окупантів ще ввечері 12 січня.

Проте речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий спростував цю інформацію. Він наголосив, що українські війська продовжують тримати оборону міста, а росіяни поширюють неправдиву інформацію для психологічного тиску на населення країни.