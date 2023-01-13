"Наші війська тримають оборону": у ЗСУ спростували заяву Міноборони РФ про захоплення Соледара

За словами речника Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого, ворог спеціально створює "інформаційний шум" для психологічного тиску на українців.

Related video

ЗС РФ не змогли захопити Соледар, українські війська продовжують тримати оборону міста. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання Збройних Сил України Сергій Череватий.

У ЗСУ стверджують, що повідомлення Міноборони Російської Федерації про повну окупацію Соледара не відповідають дійсності.

За словами Череватого, у місті продовжуються бої.

"У Соледарі точаться бої. Наші війська тримають оборону проти ворога", — прокоментував він.

Як зазначив Череватий, у місті сконцентровано найсильніші підрозділи "вагнерівців", а також інші спеціальні підрозділи росіян.

У ЗСУ вважають, що Росія цілеспрямовано розповсюджує фейкові новини про захоплення Соледара, створюючи так певний "інформаційний шум" для психологічного тиску на населення України.

"Ворог спеціально розганяє інформаційний шум, намагається посіяти відчай у власних силах серед українського населення", — наголосив Череватий.

Він нагадав, що необхідні відступи на певних ділянках та інші маневри є частиною воєнних дій і не слід сприймати це як поразку українських військових.

Спікер Східного угруповання також пояснив, що військовослужбовцям ЗСУ доводиться відбивати натиск ворога за несприятливих погодних умов.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков в опублікованому 13 січня інтерв'ю заявив, що ситуація в Соледарі була дуже складною, але контрольованою. На цій ділянці фронту воюють найманці з "Групи Вагнера", які організовували атаки "хвиля за хвилею", що призвело до великої кількості втрат у лавах ворога.