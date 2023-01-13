Ситуація у Соледарі дуже складна, але під контролем ЗСУ, — Резніков

Глава Міноброни пояснив завзятість найманців із "групи Вагнера" у боях за Соледар. За його словами, Пригожин хоче показати, що його бойовики борються краще за регулярну армію РФ.

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Міністр оборони України Олексій Резніков в опублікованому 13 січня інтерв'ю каналу ВВС прокоментував перебіг битв за Соледар Донецької області. Глава оборонного відомства заявив, що ситуація в населеному пункті була дуже складною, але контрольованою.

За словами Резнікова, на цій ділянці фронту воювали найманці з "групи Вагнера", які організовували атаки "хвиля за хвилею", що призвело до великої кількості втрат у лавах ворога. Незважаючи на це, керівник "вагнерівців" олігарх Євген Пригожин не зважає на втрати, намагаючись довести, що його бойовики борються краще, ніж регулярна російська армія.

"(Група Вагнера) має надати якісь докази, щоб заявити, що вони кращі, ніж регулярні збройні сили Російської Федерації", — зазначив Резніков.

На думку міністра, для Росії наразі кожне досягнення на фронті матиме надзвичайно символічне значення, оскільки за останні місяці збройні сили РФ зазнали серії невдач, враховуючи втечу в Харківській області та здавання Херсона.

Також глава Міноборони озвучив щоденні втрати протиборчих сторін. За його словами, російські бойовики щодня втрачають приблизно від 500 до 600 осіб, тоді як втрати ЗСУ становлять лише десяту частину цієї цифри. Водночас міністр наголосив, що ці дані неможливо перевірити незалежно.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що станом на ранок 13 січня бійці Сил оборони продовжують оборону Соледара. За її словами, у місті вночі тривали запеклі бої, а на всіх ділянках Донецького фронту окупанти підтримують високу інтенсивність наступу.

Полковник армії Росії у відставці Андрій Трошев 13 січня заявив, що інформація про оперативне оточення Бахмута, який розташований майже за 15 кілометрів від Соледара, не відповідає дійсності. Він сказав, що подібні заяви вводять росіян в оману.