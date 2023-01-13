Ситуация в Соледаре очень сложная, но под контролем ВСУ, — Резников

Глава Миноброны пояснил упорство наемников из "группы Вагнера" в боях за Соледар. По его словам, Пригожин хочет показать, что его боевики сражаются лучше, чем регулярная армия РФ.

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Министр обороны Украины Алексей Резников в опубликованном 13 января интервью каналу BBC прокомментировал ход сражений за Соледар Донецкой области. Глава оборонного ведомства заявил, что ситуация в населенном пункте была очень сложной, но контролируемой.

По словам Резникова, на этом участке фронта воевали наемник из "группы Вагнера" которые организовывали атаки "волна за волной за волной", что привело к большому количеству потерь в рядах врага. Несмотря на это, руководитель "вагнеровцев" олигарх Евгений Пригожин не считается с потерями, пытаясь доказать, что его боевики сражаются лучше, чем регулярная российская армия.

"(Группа Вагнера) должна предоставить какие-то доказательства, чтобы заявить, что они лучше, чем регулярные вооруженные силы Российской Федерации", — отметил Резников.

По мнению министра, для России в настоящее время каждое достижение на фронте будет иметь чрезвычайно символическое значение, поскольку за последние месяцы вооруженные силы РФ претерпели серию неудач, включая бегство в Харьковской области и сдачу Херсона.

Также глава Минобороны озвучил ежедневные потери противоборствующих сторон. По его словам, российские боевики каждый день теряют приблизительно от 500 до 600 человек, в то время как потери ВСУ составляют лишь десятую часть от этой цифры. В то же время министр подчеркнул, что эти данные невозможно проверить независимо.

Напомним, замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что по состоянию на утро 13 января бойцы Сил обороны продолжают оборону Соледара. По ее словам, в городе ночью продолжались ожесточенные бои, а на всех участках Донецкого фронта оккупанты поддерживает высокую интенсивность наступления.

Полковник армии России в отставке Андрей Трошев 13 января заявил, что информация об оперативном окружении Бахмута, который расположен почти в 15 километрах от Соледара, не соответствует действительности. Он сказал, что подобные заявления вводят россиян в заблуждение.