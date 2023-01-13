Жестокие бои продолжаются: в Минобороны рассказали о ситуации в Соледаре

По словам Анны Маляр, украинские военные продолжают удерживать оборону. Замминистра обороны заверила, что, несмотря на сложный этап войны, Украина победит в ней.

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По состоянию на утро 13 января в Соледаре продолжается оборона города. Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр.

Ночью в Соледаре продолжались тяжелые бои, ситуация остается горячей, подчеркивает чиновница. Российские оккупанты бросили все основные силы на Донецкое направление. Враг поддерживает высокую интенсивность наступления.

"Наши бойцы отважно пытаются удерживать оборону. Это сложный этап войны, но мы в этой войне победим. Сомнений нет", — заявила Маляр.

Добавим, аналитики DeepState отмечают, что судя по опубликованным в сети позициям военных, ВСУ отошли из большей части города. Под контролем Сил обороны остается западная часть населенного пункта. Учитывая количество погибших и пленных на видео оккупантов аналитики делают вывод, что никакого окружения украинских военных не было.

Напомним, 12 января аэроразведчики показали видео штурма позиций ВСУ оккупантами. Боевые действия в Соледаре не прекращаются ни на минуту.

В тот же день, 12 января, президент Владимир Зеленский заявил, что командование рассмотрело вопрос усиления позиций ВСУ.