Бои в Бахмуте и Соледаре: Зеленский обещает ускорить подвоз боеприпасов

По словам президента Украины, военное командование рассматривало вопрос усиления подразделений ВСУ западной техникой и оружием. Соледар контролирует украинская армия, за город идут жесточайшие бои.

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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), защищающие города Бахмут и Соледар Донецкой области, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым. Об этом написал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 12 января.

"Обсудили ситуацию по основным направлениям фронта. Отдельное внимание было уделено боям в Бахмуте и Соледаре. Подчеркиваю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно", — пообещал глава государства.

Высшее военное командование во время Ставки рассматривало вопрос усиления ВСУ техникой и оружием, которые поступают от западных партнеров Украины.

[ + – ] Вражеские подразделения пытаются прорвать оборону ВСУ

Ситуация в Соледаре и Бахмуте

Соледар контролирует украинская армия, за город идут жесточайшие бои с российскими захватчиками, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Вражеские подразделения пытаются прорвать оборону ВСУ, но несут большие потери. ВС РФ и наемников "группы Вагнера" ликвидируют на подступах к Соледару.

Замглавы главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов подтверждал факт ожесточенных боев за Соледар. По его словам, некорректно сейчас оценивать в процентном отношении, какую часть города контролируют ВСУ, а какую часть пытается контролировать войска России.

По данным спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, руководство ВСУ примет в ближайшие дни решение по Соледару.

Американская компания Maxar показывала спутниковые снимки Соледара и Бахмута. В Соледаре уничтожены жилые дома и школы, а в Бахмуте можно увидеть тысячи воронок от снарядов.

Западные военные эксперты говорят, что ВС РФ далеки от оперативного окружения ВСУ в Бахмуте.

Захватчики 6 января обстреливали Бахмут из артиллерии во время объявленного ими "рождественского перемирия". В результате обстрела погибли 2 мирных жителей, еще 13 были ранены.