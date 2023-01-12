Бої в Бахмуті й Соледарі: Зеленський обіцяє прискорити підвезення боєприпасів

За словами президента України, військове командування розглядало питання посилення підрозділів ЗСУ західною технікою та зброєю. Соледар контролює українська армія, за місто йдуть жорстокі бої.

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Підрозділи Збройних сил України (ЗСУ), які захищають міста Бахмут і Соледар Донецької області, забезпечуватимуться боєприпасами та всім необхідним. Про це написав у Telegram президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 12 січня.

"Обговорили ситуацію за основними напрямками фронту. Окрему увагу було приділено боям у Бахмуті й Соледарі. Наголошую: підрозділи, які захищають ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами та всім необхідним оперативно та безперебійно", — пообіцяв глава держави.

Найвище військове командування під час Ставки розглядало питання посилення ЗСУ технікою та зброєю, які надходять від західних партнерів України.

[ + – ] Ворожі підрозділи намагаються прорвати оборону ЗСУ

Ситуація в Соледарі та Бахмуті

Соледар контролює українська армія, за місто йдуть жорстокі бої з російськими загарбниками, розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Ворожі підрозділи намагаються прорвати оборону ЗСУ, але зазнають великих втрат. ЗС РФ і найманців "групи Вагнера" ліквідують на підступах до Соледара.

Заступник голови головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов підтверджував факт запеклих боїв за Соледар. За його словами, некоректно зараз оцінювати у відсотковому відношенні, яку частину міста контролюють ЗСУ, а яку частину намагається контролювати війська Росії.

За даними спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого, керівництво ЗСУ ухвалить найближчими днями рішення щодо Соледара.

Американська компанія Maxar показувала супутникові знімки Соледара та Бахмута. У Соледарі знищено житлові будинки та школи, а в Бахмуті можна побачити тисячі воронок від снарядів.

Західні військові експерти кажуть, що ЗС РФ далекі від оперативного оточення ЗСУ в Бахмуті.

Загарбники 6 січня обстрілювали Бахмут із артилерії під час оголошеного ними "різдвяного перемир'я". Внаслідок обстрілу загинули 2 мирних мешканців, ще 13 було поранено.