Найжорстокіші бої: у Міноборони розповіли, що відбувається в Соледарі зараз

За словами заступниці голови профільного міністерства, бої за Соледар настільки запеклі, що російські окупанти навіть не намагаються прибирати тіла своїх співвітчизників, ліквідованих під час спроб штурму.

Related video

Соледар сьогодні перебуває під контролем українських військових, і за місто точаться жорстокі бої з російськими окупантами. Про те, що відбувається в Соледарі, розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону 12 січня.

"Жорстокі та найважчі бої сьогодні тривають у районі Соледара на Бахмутському напрямку. Ворог, безуспішно намагаючись прорвати нашу оборону та захопити місто, зазнає значних втрат", — сказала Маляр.

За її словами, більшість російських військових і найманців "групи Вагнера" навіть не можуть вступити на кордони міста й гинуть на підступах у боях за Соледар. Території поблизу міста буквально усіяні тілами ліквідованих окупантів.

Заступниця міністра оборони додала, що військові ЗС РФ навіть не намагаються прибирати тіла вбитих і евакуювати поранених. Вони продовжують намагатися наступати на Соледар по трупах своїх співвітчизників.

Що відбувається в Соледарі зараз, поінформував також заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Щодо Соледара — йдуть запеклі бої. Дещо недоречно оцінювати у відсотковому відношенні, яку частину міста контролюємо ми, а яку частину намагається контролювати ворог. Бої йдуть. Бої затяті", — озвучив останні новини із Соледара Громов.

Крім того, інформацію про те, що за Соледаром ідуть запеклі бої, в ефірі національного телемарафону підтвердив заступник директора департаменту планування застосування головного управління Нацгвардії України Микола Уршалович.

За його словами, в районі Соледара українським нацгвардійцям протистоять кадрові російські військові, нещодавно мобілізовані росіяни та найманці з "групи Вагнера".

Те, що Соледар — територія України, написав також голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він закликав українців не вірити фейкам російських пропагандистів, що ЗС РФ уже захопили Бахмут і Соледар.

Нагадаємо, 11 січня в Генштабі розповіли про втрати окупантів у боях за Соледар. За словами спікера Генштабу Олександра Штупуна, у середу в Соледарі російські військові спробували штурм, але змушені були відступити.

Фокус також писав, що 11 січня в Міноборони РФ спростували заяву про захоплення Соледара від творця "групи Вагнера" Євгена Пригожина. Представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що російські війська блокували Соледар із двох сторін і ведуть бої в самому місті.