Жесточайшие бои: в Минобороны рассказали, что происходит в Соледаре сейчас

По словам заместительницы главы профильного министерства, бои за Соледар настолько ожесточенные, что российские оккупанты даже не пытаются убирать тела своих соотечественников, ликвидированных во время попыток штурма.

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Соледар сегодня находится под контролем украинских военных и за город идут жестокие бои с российскими оккупантами. О том, что происходит в Соледаре сейчас, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона 12 января.

"Жестокие и самые тяжелые бои сегодня продолжаются в районе Соледара на Бахмутском направлении. Враг, безуспешно пытаясь прорвать нашу оборону и захватить город, несет значительные потери" , — сказала Маляр.

По ее словам, большинство российских военных и наемников "группы Вагнера" даже не могут вступить в черту города и гибнут на подступах в боях за Соледар. Территории вблизи города буквально усеяны телами ликвидированных оккупантов.

Замминистра обороны добавила, что военные ВС РФ даже не пытаются убирать тела убитых и эвакуировать раненых. Они продолжают пытаться наступать на Соледар по трупам своих же соотечественников.

Что происходит в Соледаре сейчас, проинформировал также заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Что касается Соледара – идут ожесточенные бои. Несколько неуместно оценивать в процентном отношении, какую часть города контролируем мы, а какую часть пытается контролировать враг. Бои идут. Бои упорные", — озвучил последние новости из Соледара Громов.

Кроме того, информацию о том, что за Соледар идут ожесточенные бои в эфире национального телемарафона подтвердил заместитель директора департамента планирования применения главного управления Нацгвардии Украины Николай Уршалович.

По его словам, в районе Соледара украинским нацгвардейцам противостоят кадровые российские военные, недавно мобилизованные россияне и наемники из "группы Вагнера".

То, что Соледар — территория Украины написал также глава Офиса президента Андрей Ермак. Он призвал украинцев не верить фейкам российских пропагандистов о том, что ВС РФ уже захватили Бахмут и Соледар.

Напомним, 11 января в Генштабе рассказали о потерях оккупантов в боях за Соледар. По словам спикера Генштаба Александра Штупуна, в среду в Соледаре российские военные предприняли попытку штурма, но вынуждены были отступить.

Фокус также писал, что 11 января в Минобороны РФ опровергли заявление о захвате Соледара от создателя "группы Вагнера" Евгения Пригожина. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска блокировали Соледар с двух сторон и ведут бои в самом городе.