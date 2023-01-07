Є загиблі та поранені: росіяни обстріляли Бахмут під час "різдвяного перемир'я"

Водночас у Міноброні РФ стверджують, що з 12:00 6 січня запроваджено тимчасовий режим припинення вогню в Україні за наказом Путіна.

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У Міноборони РФ стверджують, що з полудня 6 січня, тобто перед Святвечір, ввели тимчасовий режим "припинення вогню" під час святкування Різдва "відповідно дорученням президента Російської Федерації та вказівками міністра оборони Російської Федерації". В Офісі генерального прокурора України цю інформацію спростовують, повідомляючи про перманентні обстріли та загиблих і поранених.

За даними Офісу, 6 січня окупаційні війська РФ обстріляли Бахмут Донецької області з артилерії, внаслідок чого загинули двоє мирних жителів, а поранення отримали тринадцять.

Уточнюється, що внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік і 61-річна жінка.

Постраждалі отримали тяжкі мінно-вибухові травми й осколкові поранення.

Також було зруйновано або значно пошкоджено приватні будинки, багатоквартирні будинки й інші об'єкти. В Офісі генпрокурора повідомили, що розпочали розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

[ + – ] Обстріл Бахмута не припиняється Фото: Соцмережi

Також учора після полудня, тобто після того, як ЗС РФ нібито оголосили та почали дотримуватися режиму припинення вогню "по всій лінії бойового дотику сторін" в Україні, як повідомили в Міноброні РФ, по всій Україні була оголошена повітряна тривога, яка тривала дві години. У повітря підняли ворожі винищувачі.

Раніше ми писали, що росіяни другий день поспіль обстрілюють пожежні частини в Херсоні, де також є загиблі та поранені.