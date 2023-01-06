Є загиблий та поранені: ЗС РФ другий день поспіль обстрілюють пожежні частини у Херсоні (відео)

За словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, чотирьох поранених пожежників госпіталізували. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Під обстріл також потрапив житловий будинок по сусідству із частиною.

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Зранку, 6 січня, російські сили обстріляли з артилерії ще одну пожежну частину у Херсоні. Про це у себе в соцмережах повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Як уточнюється, це друга пожежна частина в обласному центрі, яка за останні два дні потрапила під вогонь окупантів.

Внаслідок обстрілу один пожежник загинув на місці, ще чотирьох поранених рятувальників госпіталізували. Один із них перебуває у тяжкому стані, троє інших — у середньому.

[ + – ] Один пожежник загинув на місці

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко уточнив, що у пожежній частині пролунало не менше від чотирьох вибухів.

Під вогнем російської артилерії також опинився житловий будинок по сусідству із пожежною частиною.

"Попри те, що рятувальники самі потрапили під обстріл, вони поїхали ліквідувати пожежу", — розповів Янушевич.

[ + – ] Обстріл пожежної частини у Херсоні [ + – ] Обстріл пожежної частини у Херсоні [ + – ] Обстріл пожежної частини у Херсоні [ + – ] Обстріл пожежної частини у Херсоні [ + – ] Обстріл пожежної частини у Херсоні [ + – ] Обстріл пожежної частини у Херсоні [ + – ] Обстріл пожежної частини у Херсоні [ + – ] Одна людина загинула на місці, ще четверо пожежників поранено

Про обстріл пожежної частини у Херсоні також повідомив голова ДСНС України Сергій Крук.

"Херсон. Черговий артобстріл нашого підрозділу. Це друга пожежна частина за два дні, яку обстріляв ворог, порушуючи всі принципи та норми міжнародного права", — прокоментував він.

Крук зазначив, що Росії довіряти не можна, мабуть, маючи на увазі запропоноване російською стороною "різдвяне перемир'я".

Ярослав Янушевич також нагадав про "перемир'я".

"Так зване російське "різдвяне перемир'я" — це бабуся, яка напередодні Різдва потрапила під обстріл у власному будинку, це родина рятувальника, яка не дочекається повернення свого Героя, це четверо рятувальників, які зустрінуть Різдво в лікарні", — наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, 5 січня під російський обстріл також потрапила пожежна частина у Херсоні. Будинок виявився частково зруйнованим, проте рятувальники не постраждали.

Зранку, 5 січня, російський патріарх Кирило закликав оголосити різдвяне перемир'я на фронті в Україні. Глава РПЦ запропонував зупинити військові дії з 12:00 години 6 січня до 24:00 години 7 січня.