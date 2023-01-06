Есть погибший и раненые: ВС РФ второй день подряд обстреливают пожарные части в Херсоне (видео)

По словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, четырех раненых пожарных госпитализировали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Под обстрел также попал жилой дом по соседству с частью.

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Утром 6 января российские силы обстреляли из артиллерии еще одну пожарную часть в Херсоне. Об этом у себя в соцсетях сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Как уточняется, это вторая пожарная часть в областном центре, попавшая за последние два дня под огонь оккупантов.

В результате обстрела один пожарный погиб на месте, еще четырех раненых спасателей госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии, трое остальных — в среднем.

[ + – ] Один пожарный погиб на месте

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко уточнил, что в пожарной части прозвучало не менее четырех взрывов.

Под огнем российской артиллерии также оказался жилой дом по соседству с пожарной частью.

"Несмотря на то, что спасатели сами попали под обстрел, они отправились ликвидировать пожар", — рассказал Янушевич.

[ + – ] Обстрел пожарной части в Херсоне [ + – ] Обстрел пожарной части в Херсоне [ + – ] Обстрел пожарной части в Херсоне [ + – ] Обстрел пожарной части в Херсоне [ + – ] Обстрел пожарной части в Херсоне [ + – ] Обстрел пожарной части в Херсоне [ + – ] Обстрел пожарной части в Херсоне [ + – ] Один человек погиб на месте, еще четверо пожарных ранены

Об обстреле пожарной части в Херсоне также проинформировал глава ГСЧС Украины Сергей Крук.

"Херсон. Очередной артобстрел нашего подразделения. Это вторая пожарная часть за два дня, которую обстрелял враг, в нарушение всех принципов и норм международного права", — прокомментировал он.

Крук отметил, что России доверять нельзя, по всей видимости имея в виду предложенное российской стороной "рождественское перемирие".

Ярослав Янушевич также напомнил о "перемирии".

"Так называемое российское "рождественское перемирие" — это бабушка, которая накануне Рождества попала под обстрел в собственном доме, это семья спасателя, которая не дождется возвращения своего Героя, это четверо спасателей, которые встретят Рождество в больнице", — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, 5 января под российский обстрел также попала пожарная часть в Херсоне. Здание оказалось частично разрушено, однако спасатели не пострадали.

Утром 5 января российский патриарх Кирилл призвал объявить рождественское перемирие на фронте в Украине. Глава РПЦ предложил остановить военные действия с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января.