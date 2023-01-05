Вместо "перемирия": при обстреле Берислава в Херсонской области погибла семья с ребенком, — ОП

По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, российский снаряд попал в жилой дом. Политик считает, что это показывает всю подлость страны-агрессора.

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Во время обстрела Берислава Херсонской области 5 января российский снаряд попал в жилой дом, в результате там погибла вся семья, включая 12-летнего ребенка. Об этом у себя в соцсетях написал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Сегодня в городе трагические новости. Обстрел оккупантов и в результате попадания снаряда в дом погибла семья", — прокомментировал он.

Замглавы ОП подчеркнул, что еще утром в России заявляют о необходимости "рождественского перемирия", а уже в обед убивают мирных жителей в Украине. Это демонстрирует всю низость и подлость страны-агрессора, считает Тимошенко.

"В чем провинились муж, жена и их 12-летний сын? Тем, что они просто украинцы? Люди готовились встретить Рождество вместе, но циничный удар россиян убил их в собственном доме", — возмутился политик.

Ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич писал, что один из российских снарядов во время сегодняшнего обстрела попал в жилой дом в центре областного центра. В результате погиб 18-летний парень.

Также стало известно, что под удар врага попала херсонская пожарная часть. В результате здание оказалось частично разрушено, однако местные спасатели не пострадали.

Напомним, утром 5 января российский патриарх Кирилл призвал объявить рождественское перемирие на фронте в Украине. Глава РПЦ предложил остановить военные действия с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что предложение российского епископа является ловушкой и элементом прокремлевской пропаганды.