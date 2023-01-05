Замість "перемир'я": під час обстрілу Берислава в Херсонській області загинула сім'я з дитиною, — ОП

За словами заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, російський снаряд влучив у житловий будинок. Політик вважає, що це показує всю підлість країни-агресора.

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Під час обстрілу Берислава Херсонської області 5 січня російський снаряд влучив у житловий будинок, унаслідок чого там загинула вся родина, враховуючи 12-річну дитину. Про це у себе в соцмережах написав заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Сьогодні в місті трагічні новини. Обстріл окупантів та внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина", — прокоментував він.

Заступник голови ОП наголосив, що ще вранці в Росії заявляють про необхідність "різдвяного перемир'я", а вже в обід вбивають мирних жителів в Україні. Це демонструє всю ницість і підлість країни-агресора, вважає Тимошенко.

"Чим завинили чоловік, дружина та їх 12-річний син? Тим, що вони просто українці? Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному будинку", — обурився політик.

Раніше голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич писав, що один із російських снарядів під час сьогоднішнього обстрілу поцілив у житловий будинок у центрі обласного центру. Унаслідок цього загинув 18-річний хлопець.

Також стало відомо, що під удар ворога потрапила пожежна херсонська частина. Унаслідок будівля виявилася частково зруйнованою, проте місцеві рятувальники не постраждали.

Нагадаємо, вранці 5 січня російський патріарх Кирило закликав оголосити різдвяне перемир'я на фронті в Україні. Глава РПЦ запропонував зупинити воєнні дії з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що пропозиція російського єпископа є пасткою та елементом прокремлівської пропаганди.