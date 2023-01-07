Есть погибшие и раненые: россияне обстреляли Бахмут во время "рождественского перемирия"

При этом в Миноброны РФ утверждают, что с 12:00 6 января введен временный режим прекращения огня в Украине по приказу Путина.

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В Минобороны РФ утверждают, что с полудня 6 января, то есть перед Сочельником, ввели временный режим "прекращения огня" во время празднования Рождества "в соответствии с поручением президента Российской Федерации и указаниями министра обороны Российской Федерации". В Офисе генерального прокурора Украины эту информацию опровергают, сообщая о перманентных обстрелах и погибших и раненых.

По данным Офиса, 6 января оккупационные войска РФ обстреляли Бахмут Донецкой области из артиллерии, в результате чего погибли двое мирных жителей, а ранения получили тринадцать.

Уточняется, что в результате мощных минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина.

Пострадавшие получили тяжелые минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Также были разрушены, или значительно повреждены частные дома, многоквартирные дома и другие объекты. В Офисе генпрокурора сообщили, что начали расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК Украины).

[ + – ] Обстрелы Бахмута не прекращаются Фото: Соцсети

Также вчера после полудня, то есть после того, как ВС РФ якобы объявили и начали соблюдать режим прекращения огня "по всей линии боевого соприкосновения сторон" в Украине, как сообщили в Миноброны РФ, по всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая длилась два часа. В воздух были подняты вражеские истребители.

Ранее мы писали, что россияне второй день подряд обстреливают пожарные части в Херсоне, где также есть погибшие и раненые.