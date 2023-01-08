Війська РФ далекі від оточення ЗСУ у Бахмуті, — ISW

Попри твердження росіян, нічого не віщує неминучого оточення Бахмута на тлі недавніх невеликих успіхів ЗС РФ у Соледарі.

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Російські війська ще далекі від того, щоб досягти оперативного оточення ЗСУ у Бахмуті. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за вечір 7 січня.

Попри твердження росіян, нічого не віщує неминучого оточення Бахмута на тлі нещодавніх незначних успіхів ЗС РФ у Соледарі. Навіть з огляду на заяви російських воєнкорів, що ЗС РФ уже ведуть бої на околицях села Роздолівка, що знаходиться приблизно за 6 км на північний захід від Соледара, російські війська ще далекі від того, щоб досягти оперативного оточення Бахмута.

У звіті йдеться, що для того, щоб перерізати шляхи постачання ЗСУ, окупантам потрібно встановити контроль над трасою Сіверськ-Бахмут. Але зараз ЗС РФ знаходяться ще за 7 км від цієї траси, згідно з відомим положенням російських військ під час наступу в районі Соледара. Також російським військам потрібно взяти контроль над трасою Слов'янськ-Бахмут, яка знаходиться за 13 км від відомого місця розташування окупантів.

[ + – ] Російські війська ще далекі від того, щоб досягти оперативного оточення ЗСУ у Бахмуті Фото: Institute for the study of war

За словами експертів, ЗС РФ просуваються в цьому районі бойових дій останнім часом зі швидкістю кілька сотень метрів на добу. Тому експерти Інституту вивчення війни роблять висновок, що росіяни навряд чи зможуть зробити потужний наступ уперед із ціллю перерізати лінії постачання ЗСУ. До того ж малоймовірно, що російським військам вдасться просунутися вперед так, щоб оточити Бахмут.

Також у звіті сказано, що навіть якщо окупантам вдасться перерізати шляхи постачання ЗСУ на трасі Слов'янськ-Бахмут, то в української армії все одно залишаються шляхи для отримання всього необхідного. В Інституті вивчення війни вважають, що будь-які обговорення потенційного оточення Бахмута зараз виглядають досить дивно.

У звіті ISW сказано, що і ЗСУ, і російські окупанти продовжують наступати в районі Сватового та Кремінної. Також експерти говорять про незначні успіхи у наступі росіян на Соледар, але українська армія станом на 7 січня контролює це місто. Крім цього, ЗС РФ продовжують атаки позицій ЗСУ на південь від Бахмута, але ці атаки українська армія відбиває.

Як уже писав Фокус, російські війська обстріляли Бахмут під час "різдвяного перемир'я". Водночас у Міноборони РФ стверджували, що з 12:00 6 січня запровадили тимчасовий режим припинення вогню в Україні за наказом Путіна.

Також Фокус писав, що за даними Центру національного спротиву, російські військові можуть підірвати греблі Сватівського водосховища. до окупованого міста Сватового прибув російський інженерно-саперний підрозділ, який вивчатиме можливість підриву дамби.