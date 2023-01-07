Російські військові можуть висадити в повітря дамбу Сватівського водосховища, — Центр нацспротиву

Відомо, що в окуповане Сватове прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ, який вивчатиме можливість підриву греблі місцевого водосховища.

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Російські військові, які зараз перебувають у місті Сватове, що на Луганщині, можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що в тимчасово окуповане Сватове прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ, щоб вивчити можливість підриву греблі місцевого водосховища.

[ + – ] Дамба Сватівського водосховища Фото: Соцмережi

"Так ворог розраховує сповільнити просування Збройних сил України на цій ділянці фронту. Водночас окупанти планують звинуватити Україну в підриві греблі", — повідомляється в Центрі.

Щоправда, там уточнюється, що навмисне руйнування української інфраструктури, а саме дамби, ніяк не вплине на розстановку сил на передовій. Але підрив дамби ЗС РФ зможуть використати як привід депортації місцевого населення.

Декількома роками раніше, у 2018 році, місцеві журналісти цікавилися в чиновників, в якому стані перебуває дамба Сватівського водосховища. Там повідомили, що дамба з 2001 року перебуває в аварійному стані, але водночас побоюватися її прориву не варто. А якщо навіть дамба й буде зруйнована, то переважна більшість води піде в русло річки Хорина. Підтоплені будуть хіба що садиби вздовж берега.

Нагадаємо, раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що ЗСУ закріпили свої позиції в Білогорівці Луганської області, а з боку Харківського напряму крок за кроком звільняють територію. Гайдай упевнений, що після деокупації Кремінної та Сватового росіяни спробують утримати Старобільськ. Проте територія до цього населеного пункту складається із сіл, і там окупантам ніде закріпитися.