Российские военные могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища, — Центр нацспротиву

Известно, что в оккупированный Сватов прибыло вражеское инженерно-саперное подразделение, которое будет изучать возможность подрыва дамбы местного водохранилища.

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Российские военные, которые сейчас находятся в городе Сватов, Луганской области, могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что во временно оккупированный Сватов прибыло вражеское инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность подрыва дамбы местного водохранилища.

[ + – ] Дамба Сватовского водохранилища Фото: Соцсети

"Таким образом враг рассчитывает замедлить продвижение вооруженных сил Украины на этом участке фронта. При этом оккупанты планируют обвинить Украину в подрыве дамбы", — сообщается в Центре.

Правда там уточняется, что намеренное разрушение украинской инфраструктуры, а именно дамбы, никак не повлияет на расстановку сил на передовой. Но подрыв дамбы ВС РФ смогут использовать как повод для депортации местного населения.

Несколькими годами ранее, в 2018 году, местные журналисты интересовались у чиновников, в каком состоянии находится дамба Сватовского водохранилища. Там сообщили, что дамба с 2001 года находится в аварийном состоянии, но, при этом, опасаться ее прорыва не стоит. А если даже дамба и будет разрушена, то основная масса воды уйдет в русло реки Хорино. Подтоплены будут разве что усадьбы вдоль берега.

Напомним, ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ закрепили свои позиции в Белогоровке Луганской области, а со стороны Харьковского направления шаг за шагом освобождают территорию. Гайдай уверен, что после деоккупации Кременной и Сватово россияне попытаются удержать Старобельск. Однако территория до этого населенного пункта состоит из сел и там негде будет закрепиться оккупантам.