Тысячи воронок на дорогах: появились свежие спутниковые снимки Соледара и Бахмута

На фотографиях можно увидеть, как выглядел Соледар в августе 2022 года и в январе 2023 года.

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Американская аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки Соледара и Бахмута, городов в Донецкой области, которые уже несколько месяцев штурмуют российские войска и наемники из "группы Вагнера". Об этом компания сообщила у себя в Twitter.

На фотографиях можно увидеть, что в Соледаре полностью уничтожены жилые дома и школы. В Бахмуте вдоль дорог и на полях тысячи воронок от снарядов.Так, сравниваются фотографии городов по состоянию на август 2022 года и январь 2023 года.

"Спутниковые снимки до (1 августа 2022 г.) и после (10 января 2023 г.), показывающие масштабы продолжающихся боевых действий между российскими и украинскими войсками", — говорится в сообщении.

[ + – ] Соледар 2022 [ + – ] Соледар 2023

[ + – ] Соледар 2022 [ + – ] Соледар 2023

[ + – ] Воронки под Бахмутом

Maxar Technologies

Компания космических технологий со штаб-квартирой в Вестминстере, штат Колорадо. Она специализируется на производстве оборудования спутников связи, а также наблюдению за Землей, создании радаров и обслуживания их на орбите.

Ранее Фокус писал, что эксперты рассказали, почему РФ так упорно пытается захватить Соледар. Журналисты пишут, что в городе продолжаются бои. Тактика ВСУ может состоять в том, чтобы вызывать атаки пехоты противника волна за волной. Таким образом украинские воины могут нанести врагу тяжелые потери.

Еще напомним, что журналист Бутусов рассказал, чего не хватает украинским военным на передовой. По словам журналиста, средства термозащиты особенно необходимы операторам разведывательных и ударных дронов.