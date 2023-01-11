Нуждаются в спецсредствах: Бутусов рассказал, чего не хватает украинским военным на передовой

По словам журналиста, средства термозащиты особенно необходимы операторам разведывательных и ударных дронов.

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Из-за ухудшения погодных условий в последние дни украинские военные на передовой начали массово страдать от переохлаждения и обморожения. Об этом написал главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке.

"На фронте значительное количество воинов получили обморожение. Низкая температура и холодные степные ветры быстро снижают боеспособность", — написал Бутусов.

По его словам, во время интенсивных боевых действий каждый боец нуждается в специальных средствах для согрева рук и ног. Однако не все военные снабжены термохимическими и электрическими грелками для рук и для ног.

Журналист также отметил, что важно обеспечить средствами обогрева и операторов ударных дронов. Им особенно важно защитить пальцы рук.

По словам Бутусова, надеяться на щадящие погодные условия этой зимой не приходится, так как за незначительным потеплением снова последуют морозы.

Напомним, 9 января Юрий Бутусов рассказал об угрозе окружения города с флангов. По его словам, морозы усложняют маневры ВСУ и вражеских войск. При такой температуре боеспособность сильно зависит от должного обеспечения.

Фокус также 10 января писал о том, что из-за значительного снижения температуры воздуха свет в Киеве могут начать выключать в "серых" зонах. По словам гендиректора Yasno Cергея Коваленко, пропорциональные ограничения коснуться как бытовых потребителей, так и бизнеса с промышленностью.