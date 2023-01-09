Бои за Соледар: Бутусов рассказал об угрозе окружения города с флангов

Российские военные могут обстреливать основную трассу снабжения ВСУ. Жесткие бои за каждый дом ведет 46-я аэромобильная вместе с 10-й горно-штурмовой бригадой.

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Город Соледар Донецкой области находится в угрожающей ситуации, российские военные могут вести огонь по основной трассе снабжения ВСУ, написал в Facebook главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"На сам путь русские выйти не могут. Это не полное окружение, но нормальная поставка по трассе невозможна, это критично для обороны. Возможности для исправления ситуации есть. У нас в этом районе сосредоточены значительные силы, есть войска и техника", — проинформировал военкор.

Высшее военное командование знает о тактической обстановке, 8 января в Соледаре был командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

Морозы усложняют маневры ВСУ и вражеских войск. При такой температуре боеспособность сильно зависит от должного обеспечения, указал Бутусов.

Жесткие оборонительные бои за каждый дом ведет 46-я аэромобильная бригада, продолжаются ближние бои и перестрелки. В боях эффективно действуют подразделения 10-й горно-штурмовой бригады, продолжил он.

ВС РФ 9 января удалось продвинуться на некоторых направлениях ценой очень больших потерь.

[ + – ] Соледар расположен в 15 километрах от Бахмута

"Десантники (46-й бригады) действуют образцово, бойцы доверяют командирам и каждый делает все возможное для уничтожения врага. Российские штурмовые группы уничтожаются одна за другой в контактных боях на ближних расстояниях, но они продолжают атаки и вводят в бой резервы", — отметил журналист.

Основная угроза россиян состоит в охвате города с флангов. Бутусов полагает, что ВС РФ сделают все возможное, чтобы пробиться на трассу в тылу Соледара, туда направили свежие резервы из воздушно-десантных войск. Российское командование придает большое политическое значение захвату Соледара, подчеркнул он.

"Вспоминается, как держала Соледар и Бахмут 3 месяца подряд одна 93-я механизированная бригада. Как бы было важно, если бы комбрига и всех командиров батальонов 93-й отметили за их мастерские действия на самом высоком уровне, и пытались бы организовать управление, разведку, применение войск так же эффективно, как действовала 93-я. Они дрались за каждую посадку и наносили потери россиянам в разы больше, чем несли сами", — заключил журналист.

Напомним, что в Минобороны Украины 9 января рассказал о перегруппировке войск России и начале нового наступления на Соледар.

Украинский военный с позывным "Борода" 9 января рассказывал подробности боев за Соледар. Только его рота смогла уничтожить более 100 захватчиков.

По версии газеты The Wall Street Journal, россияне могли остановить наступление на Бахмут и сосредоточиться на огневом поражении прилегающих районов, в том числе и Соледара.