"Враг нас боится": украинский боец с передовой рассказал об обороне Соледара (видео)

Военнослужащий ВСУ рассказал, что несмотря на попытки противника зацепиться на отдельных участках, в целом город Соледар находится под полным огневым контролем украинских войск.

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Украинский военнослужащий с позывным "Борода" рассказал о некоторых подробностях боев за Соледар. По его словам, город находится под полным огневым контролем бойцов 46-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ, а противник в попытке атаковать позиции украинских защитников несет значительные потери. Интервью военнослужащего было опубликовано на YouTube канале украинского журналиста Юрия Бутусова.

"Борода" в последнее время был командиром бронегруппы, которая вела ночные бои в городе. Он рассказал, что противник в последнее время пытается менять тактику в наступательных действиях, однако не имеет боевого духа и разбегается под ударами бойцов ВСУ.

"Враг нас боится, боится наших "Казаков", наших боевых машин, которые имеют хорошую броню и качественное огневое поражение", — сказал украинский защитник.

Также "Борода" рассказал о потерях противника — его рота уничтожила более 100 оккупантов. Противник хочет зацепиться за позиции в зданиях Соледара, пытаясь с разных сторон днем и ночью любой ценой продвигаться вперед. Но после того, как попадает под плотный огонь наших артиллерии, танков и штурмовиков, или погибает или спасается бегством, отметил боец ВСУ.

"Город Соледар полностью под огневым контролем 46-ой аэромобильной бригады ДШБ Вооруженных сил Украины. То что они продвигаются и заселились в отдельные дома… это не является укрепрайоном, и сносится это очень просто и быстро", — сказал "Борода".

Боец добавил, что сейчас враг держит позиционную оборону и пытается атаковать с флангов, поскольку понимает, что штурмовать "в лоб" бесполезно, и даже боевики "вагнеровцы" это понимают.

Ранее сообщалось, что российские войска приостановили наступление на город Бахмут и сосредоточились на прилегающие районы, в частности, на город Соледар. Журналисты Wall Street Journal 4 января написали, что для ВС РФ победа на этом направлении имеет большое значение после серии поражений российских войск на поле боя.

Военные эксперты из Института изучения войны 8 января написали о том, что владелец "группы Вагнера" Евгений Пригожин пытается объяснить медленное продвижение наемников под Бахмутом тем, что город имеет уникальные защитные сооружения и подземные шахты, где можно размещать личный состав и военную технику.