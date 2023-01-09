Реальные цели "Вагнера": Пригожин рассказал о "подземном городе" в Бахмуте, — ISW

По словам российского олигарха, в районе Соледара и Бахмута находятся шахты, в которых могут размещаться личный состав и военная техника. Этим он пытается объяснить медленное продвижение "вагнеровцев" на этом направлении.

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Основатель российской военной группировки "группа Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что в Бахмуте и Соледаре существуют подземные шахты, которые являются уникальными защитными сооружениями, где хранится оружие Первой мировой войны. Таким образом олигарх объясняет упорство наемников на этом направлении и их медленное продвижение в районе Бахмута, говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 8 января.

Военные эксперты проанализировали действия "вагнеровцев" под Бахмутом и заявления Пригожина относительно важности контроля над этим населенным пунктом. В публикации отмечается, что российский олигарх пытается взять под контроль солевые и гипсовые шахты, заявив об уникальных защитных сооружениях, которые якобы представляют собой подземный город.

Пригожин добавил, что на глубине до 100 метров в этом городе может размещаться личный состав и военная техника, а также в этих шахтах хранится оружие времен Первой мировой войны.

"Система Соледарских и Бахмутских шахт, фактически сеть подземных городов. В которой находится не только скопление людей на глубине 80-100 метров, но и перемещаются танки и БМП. А запасы вооружения хранятся еще с Первой Мировой войны", — написал он в Telegram.

"Заявления Пригожина, вероятно, являются попыткой объяснить медленный темп продвижения "Вагнера" вокруг Бахмута, но также может частично объяснить его многомесячную и дорогостоящую решимость установить контроль над территорией", — подчеркнули в ISW.

Между тем бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин раскритиковал Пригожина и военное руководство РФ, заявив о том, что при разработке плана наступления о существовании этих шахт было известно.

"Наличие под Соледаром как минимум двух развитых глубоких шахт — факт общеизвестный. Одна из шахт еще в 2014 году продолжала промышленно добывать соль. Вторая — с советских времен использовалась, как подземный склад стрелкового оружия и боеприпасов — на ней хранилось, в общей сложности, свыше 10 миллионов единиц оружия, хотя — насколько знаю — его давно вывезли", — написал Стрелков.

Бывший лидер боевиков "ДНР" отметил, что даже если российские войска одержат в Бахмуте тактическую победу, то стратегически ВС РФ уже проиграли, поскольку бросили лучшие силы и средства на захват "негодного объекта".

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Эскадроны смерти Вагнера. Что готовит Путину его адский повар Евгений Пригожин

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 6 января заявил о том, что Евгений Пригожин на фоне вторжения в Украину начал строить собственную политическую карьеру и планирует стать преемником президента РФ Владимира Путина. Советник отметил, что покровитель "вагнеровцев" сейчас является главным "ньюсмейкером" войны, но его политическая карьера станет довольно короткой.