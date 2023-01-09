Реальні цілі "Вагнера": Пригожин розповів про "підземне місто" в Бахмуті, — ISW

За словами російського олігарха, в районі Соледара та Бахмута знаходяться шахти, в яких можуть розміщуватися особовий склад і військова техніка. Цим він намагається пояснити повільне просування "вагнерівців" на цьому напрямі.

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Засновник російського військового угрупування "група Вагнера" Євген Пригожин заявив, що в Бахмуті та Соледарі існують підземні шахти, які є унікальними захисними спорудами, де зберігається зброя Першої світової війни. Так олігарх пояснює завзятість найманців на цьому напрямі та їх повільне просування в районі Бахмута, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 8 січня.

Військові експерти проаналізували дії "вагнерівців" під Бахмутом та заяви Пригожина щодо важливості контролю над цим населеним пунктом. У публікації зазначається, що російський олігарх намагається взяти під контроль сольові та гіпсові шахти, заявивши про унікальні захисні споруди, які нібито є підземним містом.

Пригожин додав, що на глибині до 100 метрів у цьому місті може розміщуватись особовий склад і військова техніка, а також у цих шахтах зберігається зброя часів Першої світової війни.

"Система Соледарських та Бахмутських шахт, фактично мережа підземних міст. У якій знаходиться не лише скупчення людей на глибині 80-100 метрів, а й переміщуються танки та БМП. А запаси озброєння зберігаються ще з Першої Світової війни", — написав він у Telegram.

"Заяви Пригожина, ймовірно, є спробою пояснити повільний темп просування "Вагнера" навколо Бахмута, але також може частково пояснити його багатомісячну та дорогу рішучість встановити контроль над територією", — наголосили в ISW.

Тим часом, колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін розкритикував Пригожина і військове керівництво РФ, заявивши про те, що в процесі розробки плану наступу про існування цих шахт було відомо.

"Наявність під Соледаром як мінімум двох розвинених глибоких шахт — факт загальновідомий. Одна із шахт ще в 2014 році продовжувала промислово добувати сіль. Друга — з радянських часів використовувалася як підземний склад стрілецької зброї та боєприпасів — на ній зберігалася, загалом, понад 10 мільйонів одиниць зброї, хоча — наскільки знаю — її давно вивезли", — написав Стрєлков.

Колишній лідер бойовиків "ДНР" зазначив, що навіть якщо російські війська здобудуть у Бахмуті тактичну перемогу, то стратегічно ЗС РФ уже програли, оскільки кинули найкращі сили та засоби на захоплення "негідного об'єкта".

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Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк 6 січня заявив про те, що Євген Пригожин на фоні вторгнення в Україну почав будувати власну політичну кар'єру та планує стати наступником президента РФ Володимира Путіна. Радник зазначив, що заступник "вагнерівців" зараз є головним "ньюсмейкером" війни, але його політична кар'єра стане досить короткою.