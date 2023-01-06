"Наступник Путіна": у Зеленського оцінили політичну кар'єру Пригожина

"Кухар Путіна", як вважає радник голови ОП Михайло Подоляк, може для вирішення грошових питань прийти не лише до глави Кремля, а й до його топ соратників.

Related video

Власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин на тлі вторгнення в Україну почав будувати власну політичну кар'єру та планує стати наступником президента Володимира Путіна. Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Євген Пригожин зараз є головним "ньюсмейкером" війни, але його політична кар'єра стане досить короткою.

Михайло Подоляк також вважає, що до фіналу повномасштабної війни дійде лише "зеківська армія" Росії, яку очолює керівник "Групи Вагнера", оскільки регулярні війська на цей момент будуть знищені. За словами радника глави ОП, у РФ проста філософія життя — "вкрав, випив, убив, у в'язницю, вийшов, вкрав, випив, убив, у в'язницю, а потім поїхав до України воювати", і за таким принципом живе більшість населення.

"Пригожин це розуміє (принцип життя в Росії — ред.) і хоче очолити цей тренд перетворення російської контрактної армії на зеківську. А хто може очолювати зеківську армію? Пригожин... Мені здається, до фіналу війни дійде тільки тотально зеківська армія, контрактників та мобілізованих буде знищено. Ключовими ударними угрупованнями будуть зеківські", — продовжив Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

Більше того, радник голови ОП не відкидає, що Євген Пригожин розраховує стати наступником Володимира Путіна для "перерозподілу доходу" від бойових дій в Україні. Для вирішення подібних питань власник "Групи Вагнера" прийде не лише до глави Кремля, а й до його топ соратників.

"Наприклад, до Ковальчуків, бо це гроші. Пригожин прийде і скаже, мовляв, він заплатив гроші і хоче "перерозподілити дохід", тож ці Ковальчуки мають зникнути, а він забере все, що вони "нацарювали", разом із Патрушевими та Усмановим. Пригожин зробить це обов'язково тому, що РФ втрачає цілісність як держава, і ми це бачимо", — підкреслив Подоляк і додав, що силова вертикаль у Росії, вибудована ФСБ, починає руйнуватися.

Про політичну кар'єру Євгена Пригожина раніше писав Інститут вивчення війни ISW у звіті від 5 січня. На думку аналітиків, власник "Групи Вагнера" надав собі повноваження президента РФ Володимира Путіна, публічно помилувавши зеків, які воювали в Україні.

Агентство Reuters, у свою чергу, 5 січня повідомляло, що Євген Пригожин особисто зацікавлений в окупації Бахмута. Власник "Групи Вагнера" наказує "вагнерівцям" штурмувати прифронтове місто для встановлення контролю над соляними та гіпсовими шахтами, які розташовані на Бахмутському напрямку.